Los taxistas aseguran que no levantarán la huelga indefinida hasta que consigan "ganar"

Advierten al Ministerio de Fomento: "O licencia urbana o nada"

Los taxistas de Barcelona, que se mantienen en huelga indefinida desde el viernes por la tarde, han asegurado este domingo que no levantarán el paro en ninguna ciudad de España hasta que consigan "ganar", y han advertido al Ministerio de Fomento que si no hay licencia urbana no se levantarán las movilizaciones, e incluso irán a más.

"Si no conseguimos que se apruebe la licencia urbana, intensificaremos las movilizaciones en todo el país coordinadamente y pararemos la economía", ha dicho el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, en la asamblea que han celebrado a las 11.00 horas para informar a los taxistas de la situación y de los próximos pasos a seguir de cara a la reunión que tienen este lunes con el Ministerio de Fomento.

En este sentido, ha explicado que, si no les conceden la licencia urbana se "levantarán de la mesa", y convocarán a todos los taxistas para seguir con las protestas, aunque espera que este viernes se apruebe un decreto en el Consejo de Ministros que arregle la situación.

A pesar de tener convocada la reunión para este lunes con Fomento, Álvarez ha llamado a todos los taxistas a mantener este domingo por la noche la Gran Via de Barcelona "reventada de taxis", ante los rumores de que podrían ser desalojados al ser lunes un día laboral.

"Tenemos que resistir y persistir. Tenemos que estar unidos, de aquí no se va ni el tato hasta que tengamos la licencia urbana", ha sentenciado el portavoz de Élite Taxi ante gritos de los taxistas asistentes a la asamblea de 'sí se puede' y 'ni un paso atrás'.

También ha hecho un llamamiento a los trabajadores y a las personas para que se unan a la huelga: "Que la mente del taxista no se quede solo en el taxi, que tenemos muchos más problemas, y si queremos ganar tenemos que estar en contacto con los movimientos sociales".

INTERLOCUCIÓN CON LAS INSTITUCIONES

El portavoz de Élite Taxi ha explicado a los medios que las instituciones catalanas les están pidiendo que confíen en ellas y que levanten la movilización, aunque ellos se niegan y lamentan la situación que están creando: "Sentimos mucho los problemas que estamos causando".

Ha confirmado que la Generalitat ha estado en contacto estos días con el sector del taxi, a través del director general de Transportes y Movilidad, Pere Padrosa, y que tanto la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también están "muy encima del tema".

ALTERCADOS CON LOS VTC

Minutos antes de empezar la asamblea, varios vehículos de VTC han entrado por paseo de Gracia, lo que ha provocado la indignación de los taxistas concentrados en la zona, que les han acusado de criminalizarlos y de impulsar una campaña mediática contra ellos.

Así, han insistido en que se trata de una lucha de trabajadores, que no son criminales, y que "si ha pasado algo" --refiriéndose a los altercados de los últimos días con los VTC-- es lo que pasa en todas las huelgas, según ellos.