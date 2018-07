Tomás Gómez: "Si algo he aprendido es que a una encuesta se le gana"

Actualizado 28/02/2011 11:15:42 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, se ha referido este lunes a las encuestas que dan una victoria al PP en las próximas elecciones autonómicas y ha asegurado que si algo ha aprendido en su vida política "es que a una encuesta se le gana".

"Lo he vivido en primera persona y no hace mucho tiempo", ha asegurado Gómez en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press. El líder de los socialistas madrileños ha matizado, no obstante, que encuestas tienen todos los partidos políticos y ha dicho que, con los datos que maneja el PSM, "que son los mismos que tiene el PP", "se va a producir cambio de Gobierno".

El candidato socialista ha explicado que tiene "varios trabajos (sociológicos) encima de la mesa" que coinciden en señalar "que hay una mayoría de gente en Madrid que quiere cambio de Gobierno". "Cuando nosotros preguntamos a los madrileños qué van a votar, hay una mayoría que vota cambio político, PSOE u otra fuerza de izquierda, luego no hay mayoría absoluta del PP; pero cuando preguntamos qué creen que va a pasar: todos contestan que va a ganar el PP", ha indicado.

Así, según Gómez, el objetivo del PSOE pasará, en los próximos meses, por lograr "que los ciudadanos sean conscientes de que son mayoría quienes no quieren que tenga mayoría absoluta el PP en la Comunidad de Madrid" ya que eso conlleva, a su juicio, la "movilización" del electorado socialista.

El ex alcalde de Parla ha denunciado, asimismo, que en el PP existen dos discursos, el público y el privado, mientras que en el Partido Socialista, el discurso se mantiene invariable tanto delante de cámaras y micrófonos como detrás de ellos.

"RENOVACIÓN EN LA ASAMBLEA"

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha vuelto a insistir en que los cambios en la lista de los futuros diputados que le acompañarán, a partir del próximo mes de junio en la Asamblea de Madrid, no tienen relación con las primarias, que ha considerado "algo desfasado", sino a un "proceso de renovación importantísimo".

"De 42 diputados van a repetir sólo 13 ó 14, independientemente de su posición en las primarias. Lo que se ha hecho ha sido ordenador mejor los recursos humanos del Partido Socialista porque hacía falta un nuevo impulso: había diputados que llevaban 20 años y era necesaria dicha renovación", ha apuntado.

En cualquier caso, ha puesto como ejemplo al concejal del Ayuntamiento de Madrid Óscar Iglesias, que a pesar de su apoyo a Trinidad Jiménez en las elecciones internas del pasado 3 de octubre figurará en las listas del PSOE a la Asamblea de Madrid.

Por último, ha asegurado que estas cuestiones internas no son las que han ocupado su tiempo en los últimos meses. "Ha ocupado muy poquito y (el de las listas) ha sido un proceso muy normal", ha recalcado. En cambio, ha asegurado que lo que más tiempo ha ocupado ha sido ultimar el programa de Gobierno socialista y ha anticipado que "en breve" se abordará, tras las jornadas de Servicios Sociales, Política Territorial o Sanidad, lo relativo a la Educación.