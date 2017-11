Trias, sobre su participación en una 'offshore' para ocultar dinero: "No tengo ni idea"

Publicado 05/11/2017 21:12:35 CET

MADRID/BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias, fue beneficiario, junto a otros miembros de su familia, de un "vehículo offshore" que ocultaba presuntamente dinero en Suiza, según ha desvelado 'El Confidencial' y 'La Sexta' dentro de la investigación denominada 'Los Papeles del Paraíso' y procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En una entrevista de ambos medios realizada el viernes y recogida por Europa Press, Trias respondió que no le consta y que le parece extraño que pueda ser así, y añade: "Todo esto puede ser falso o puede tener una parte de verdad o puede tener una explicación, pero me habla de unas cosas que me parecen chino".

Según estos medios, el nombre de Xavier Trias aparece junto al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o 'trust' con el que la familia controló activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd., la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

Esta "estructura opaca" se mantuvo operativa al menos entre 1994 y 2008, según 'El Confidencial', y sus titulares eran los padres del dirigente del PDeCAT, Juan Trías Bertran y María Vidal de Llobatera Bassols. Junto a ellos también aparecen como beneficiarios el propio Trías, sus 11 hermanos (Juan María, María Eulalia, Jorge, Isabel, María Gloria, Alberto, Carlos, Anna María, Luis Ignacio, Enrique y María Nuria) y un sobrino (Javier Cabré Trias).

'El Confidencial' precisa que tras la muerte del padre el 25 de noviembre de 1994, la madre quedó como única titular con vida del 'trust', y les habría servido presuntamente para controlar fondos depositados en la oficina de RBS Coutts en Ginebra a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas.

Según esta información, tras la muerte de la madre el 12 de julio de 2008, los Trias activaron un procedimiento para repartirse los activos que supuestamente habían permanecido ocultos hasta ese momento.

LA RESPUESTA DE TRIAS

'La Sexta' y 'El Confidencial' entrevistaron a Trias el viernes y, tras preguntarle sobre política, le plantearon si alguna vez ha tenido una cuenta, una sociedad o un trust fuera de España, a lo que respondió que no.

Después le concretaron si sabe de la existencia del 'trust' JTB Settlement, gestionado por un banco suizo, detallando que figuran en él los nombres de sus padres, de él y de sus 11 hermanos, y respondió sobre el trust: "No sé lo que es".

Sobre JTB Settlement, Trias constata que su padre está muerto desde hace muchos años, que su madre no se ocuparía de un asunto como éste, que no sabe sobre la economía de sus hermanos y que él ignora este trust.

Según 'La Sexta' y 'El Confidencial', el documento que le muestran es de 2008 y muestra que él es beneficiario de JTB Settlement --tres letras que coinciden con las siglas de su padre-- y en ese documento se habla de cómo repartirse el trust, según le plantea el periodista: "No tengo ni idea", insiste Trias.

"No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto", dice, y añade que los temas de herencia familiar los llevaba siempre su hermano mayor, muerto hace un año aproximadamente.

"Yo he recibido dinero de la herencia de mi madre, y esto sí que es verdad; pero no he recibido de ningún trust ni de ninguna cosa de éstas, que yo sepa", añade.

También le preguntan sobre una sociedad de las Islas Vírgenes británicas que pueda estar relacionada con su madre, sobre lo que responde que ella no se ocupaba de gestiones de este tipo: "Me extrañaría mucho".

"Es una entrevista basada en cosas que no son verdad", y al decirle si tiene relación con el banco suizo, responde: "Es que no lo sé", y añade que no puede saber si alguno de sus 11 hermanos puede tener relación con el banco.

"Me parece rarísimo", dice, afirma que ignora lo que implica un trust y reprocha que se le pregunte sin darle tiempo a informarse para responderle, aunque acepta cotejar la información si se la concretan: "Me habla de cosas de las que no tengo ni idea".

JOSÉ MARÍA CANO, TAMBIÉN EN LOS PAPELES

En 'Los Papeles del Paraíso' también aparece el nombre del compositor José María Cano, fundador del grupo Mecano, como propietario de una sociedad en Malta, participada a su vez de otra en Curaçao, para gestionar su negocio de arte.

La investigación también alcanza a personalidades como Bono, el cantante del grupo irlandés U2, Madonna, el magnate George Soros, la reina Isabel II del Reino Unido o el presidente de Colombia Juan Manuel Santos.