Trinidad Jiménez afirma que la derrota electoral de Feijóo sería un "mensaje" contra los recortes de Rajoy

Actualizado 22/09/2012 21:17:50 CET

PONTEVEDRA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Sanidad y diputada por el PSOE, considera que una derrota del PPdeG en las próximas elecciones gallegas del 21 de octubre sería "buena para Galicia y para España". A su entender, por un lado, Galicia recuperaría una "buena gestión" de la educación y la sanidad y atención a la dependencia, y además, se lanzaría un "mensaje contra la política de recortes del Gobierno de Rajoy".

En declaraciones previas al encuentro que ha mantenido en Pontevedra con representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Trinidad Jiménez ha asegurado que Núñez Feijóo "no está consiguiendo" lo que calificó de "afán por distanciarse de Rajoy". En este sentido, decisiones del Gobierno de la Xunta sobre la atención sanitaria a inmigrantes es una medida que la dirigente socialista ha tildado de "electoralista".

"Por mucho que intente desmarcarse de Rajoy no lo va a lograr", ha asegurado Trinidad Jiménez argumentando que el PP "adopta las mismas políticas en todas las comunidades autónomas", por lo que --ha sentenciado-- "no hay diferencias" entre uno y otro. "Quiere hacer ver que no tiene nada que ver con Rajoy, pero nadie se lo cree", ha apostillado la exministra.

Además, ha criticado que la "palabra de Rajoy no tiene ningún valor". Para ello, ha recordado que el presidente del Gobierno central introdujo recortes en sanidad, educación y dependencia, además de subir el IVA y el IRPF.

A este respecto, ha cuestionado la intención del jefe del Ejecutivo central de no tocar las pensiones en caso de que España recurra al fondo de rescate de la Unión Europea.

PRIORIZAR

Trinidad Jiménez ha advertido de que hacer política es "priorizar", al respecto de lo que ha argumentado que durante su etapa en el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque se llevaron a cabo "ajustes inevitables", no se tocó la "sanidad, la educación ni la dependencia".

Por contra, "Rajoy dijo que no las iba a tocar y las tocó" y cambia el modelo para "introducir una progresiva privatización de servicios".

La exministra ha hecho una evaluación "muy deficiente" de la gestión de la sanidad por parte de Núñez Feijóo al que atribuye una deuda acumulada muy fuerte en esta materia; y ha incidido que "dejar la gestión de la sanidad en manos privadas sale más caro", poniendo Madrid y Valencia como ejemplo.