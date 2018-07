Tura (PSC) reprocha a Jordi Pujol que "nunca" tuvo un discurso independentista cuando gobernó

Actualizado 26/01/2011 15:51:08 CET

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ex consejera Montserrat Tura (PSC) ha reprochado al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol que cuando gobernaba "nunca" hizo un discurso independentista, y le ha reprochado el Pacto del Majestic con el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

"Algunos no le hemos sabido perdonar nunca su pacto con una de las personas más negadoras de la diversidad de la España plural", ha advertido, después de que Pujol considerase este martes que el nacionalismo catalán ya no tiene argumentos para rechazar la independencia.

En rueda de prensa, la diputada ha afirmado que entiende que Pujol se pronuncie sobre cosas que "no deben llevarse a la práctica mañana" porque ya no es presidente de la Generalitat, aunque ha considerado que es ir más allá de la coyuntura y que no corresponde a su talla.