Directo | El Parlament reivindica la Presidencia de Puigdemont pero evita ratificar la independencia

Rajoy ve "demencial" el acuerdo JxCat-ERC-CUP y avisa: mientras no cumplan con su obligación no habrá la normalidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que le parece "demencial" la propuesta de resolución acordada por JxCat, ERC y la CUP que pretende legitimar a Carles Puigdemont como candidato a la reelección y ha advertido de que mientras los independentistas no cumplan su obligación, no habrá normalidad en Catalunya.En una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha reclamado que se elija a un presidente de la Generalitat que esté en España, no esté en la cárcel, no tenga problemas con la Justicia y cumpla la Ley como lo hacen el resto de los ciudadanos. "Lo demás francamente es una broma", apostilló. LEER MÁS