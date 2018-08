La patronal de Uber y Cabify espera que el Gobierno no ceda al "chantaje de los violentos"

Actualizado 28/07/2018 15:44:09 CET

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación representativa de las empresas de vehículos de alquiler con conductor, Unauto-VTC, ha dicho este sábado que espera que el Gobierno no ceda al "chantaje de los violentos" del sector del taxi y recupere el "control de las calles".

Después de las jornadas de violencia de los últimos días en Barcelona en el marco de la huelga indefinida de los taxistas, que este sábado mantienen cortada la Gran Vía de la Ciudad Condal, así como las movilizaciones que están convocando en toda España, Unauto-VTC ha manifestado que la situación ha llegado a "límites inconcebibles en un Estado de Derecho".

La asociación ha denunciado que durante toda la tarde del viernes se vivieron "incontables agresiones a conductores y pasajeros de VTC en Barcelona, incluyendo disparos con arma de fuego a un vehículo y el volcado de otro en el aeropuerto del Prat".

SECUESTRAR BARCELONA

Por eso, considera que tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de Barcelona "han perdido el control de las calles" y "no son capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos". Pero es que, además, recuerda que "los disturbios se están extendiendo a otras ciudades españolas y en varias ciudades grupos de taxistas colapsaron los principales nudos de comunicación".

"Es un despropósito que el sector del taxi, en defensa de un monopolio, sea capaz de secuestrar una ciudad como Barcelona en protesta por una decisión judicial", ha dicho en rueda de prensa Eduardo Martín, presidente de Unauto-VTC, en referencia a la medida tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender de forma cautelar el reglamento metropolitano que regulaba las licencias VTC.

Unauto-VTC reprocha que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamara ayer, tras reunirse con representantes de los taxistas, que el Ministerio de Fomento lleve a cabo una modificación en el reglamento que reconozca la competencia del Consistorio sobre las licencias de VTC, compromiso que se reclama como condición para desconvocar las movilizaciones.

NO SÓLO UBER Y CABIFY

Para Martín, este reglamento va en contra de la "libre competencia" y por eso "no tiene ni pies ni cabeza" y puede "condenar a la ruina a 1.300 familias" que viven del sector de las VTC. "Las VTC no son sólo Uber y Cabify; el 60 por ciento son autónomos y pequeños empresarios que tienen todo el derecho a buscarse la vida, cumpliendo la legalidad", ha remarcado.

En opinión de Rafael Tapia, miembro de la Junta de Unauto-VTC, al cuestionar la decisión del TSJC se está lanzando el mensaje de que las VTC trabajan "en la ilegalidad", lo cual "no es aceptable" y supone "ceder al mundo del taxi violento".

Tras recordar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la publicación de las grabaciones de Corinna según las cuales "no va a aceptar ningún chantaje al Estado", Unauto-VTC espera que también en el caso de la huelga de los taxistas el Ejecutivo "no ceda al chantaje de los violentos que no han dudado en poner en riesgo la vida de los ciudadanos para proteger su monopolio".

Después de que las protestas del sector del taxi continuaran este sábado, el Ministerio de Fomento ha anunciado que convocará en las próximas horas a las principales asociaciones y federaciones del taxi y de las VTC a sendas reuniones la próxima semana para tratar sobre la problemática que les afecta.