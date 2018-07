Urdangarin.- Una exdirectiva de Cacsa cree que quien mandaba era Gerardo Camps y que Jorge Vela era un cabeza de turco

Actualizado 22/09/2012 15:03:10 CET

Afirma que la decisión de contratar con el Instituto Nóos, cuando estaba presidido por Urdangarin, "debió venir de las altas esferas"

VALENCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Elisa Maldonado, consideraba que quien mandaba en la entidad en los años 2004 y 2005 era el exconseller de Economía Gerardo Camps mientras que el exdirector de la sociedad Jorge Vela no ponía obstáculos a la injerencia política.

Así se desprende de la declaración que prestó Maldonado el pasado mes de julio ante el juez José Castro, quien instruye el conocido como 'caso Nóos' --supuesta trama en torno al Instituto Nóos cuando estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín--, según ha podido saber Europa Press.

Maldonado fue advertida en varias ocasiones por el magistrado de que lo que estaba declarando en esa ocasión tenía "poco parecido" con lo que dijo en un interrogatorio anterior, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2011. Asimismo, el ministerio fiscal le reprochó que parecía que se había puesto de acuerdo con abogados de otros imputados en la causa y, por eso, había modificado su declaración, ya que la primera vez afirmó que Vela le ordenó modificar la fecha de un informe para aparentar normalidad, mientras que ahora defendía la legalidad del convenio.

Maldonado, quien ocupó el cargo de directora de gestión de Cacsa desde 2003 a 2008, afirmó en esta última declaración que ella no tuvo nada que ver en la forma de contratación con el Instituto Nóos, y agregó que para firmar un convenio con esta entidad, que estaba presidida por Urdangarin, "lógicamente hubo un contacto inicial, a nivel político, y no directamente en la empresa". "Debe venir de más altas instancias", señaló.

Preguntada a qué se refiere con "nivel político" o "altas esferas", la exdirectiva --imputada en el procedimiento-- concretó que hablaba de personas que eran miembros del Consejo de Administración de Cacsa, y de la Generalitat valenciana, "efectivamente".

En esta línea, consideraba --como apreciación personal-- que Vela era un cabeza de turco --expresión utilizada por el magistrado en la pregunta-- y que quien mandaban era Gerardo Camps, Luis Lobón y José Luis Villanueva. Maldonado llegó a dar estos nombres cuando explicó los motivos por los que abandonó la mercantil, al igual que hizo parte de su equipo.

Al respecto, indicó que ella no compartía el estilo de dirección de Jorge Vela. "Yo y parte del resto del equipo directivo no nos sentíamos cómodos en la empresa, pero vamos, considero que es algo absolutamente normal en el mundo de la empresa, que una dirección general imponga sus estilos y sus equipos", indicó.

Ante ello, el juez le preguntó si pensaba que parte de su equipo se fue como consecuencia de que Vela no pusiera ningún obstáculo a la injerencia política en la gestión de Cacsa; a ello, la imputada respondió: "de nuevo es algo que pienso que podían hacer".

CAMBIO DE VERSIONES

En su declaración del día 1 de diciembre, Maldonado afirmó que, tras recibir una orden de Vela, realizó en el año 2005 un informe sobre el Valencia Summit que luego incorporó al expediente del año 2004 tras poner a mano el número '4' encima del número '5'. Este informe era necesario para justificar el convenio firmado con el Instituto Nóos. Maldonado aseveró que Vela le dio esta orden para "vestir el santo".

Al respecto, la imputada modificó su versión este pasado mes de julio --según dijo porque la primera vez que fue interrogada estaba embarazada con 44 años de mellizos y sufría un estrés máximo-- y afirmó que fue ella la que se percató de que faltaba este informe cuando Vela le pidió que hiciera el del año 2005. Tras comentárselo a él, éste le dijo "con toda naturalidad" que redactara el informe de 2004.

Así, explicó que para redactar el informe del año 2004, por un evento del que ella no conocía --el Valencia Summit--, se basó en la memoria del evento que le aportó Nóos y luego lo incluyó en el expediente "con normalidad". La imputada insistió en que ella incluyó en el informe el número '4' "de una forma instintiva". "Son informes --reiteró-- que no me invento, y el cambio de fecha es algo que hago sin saber por qué, pero sin ningún ánimo de llevar a engaño de nada".

Sobre este asunto, el juez le preguntó también si podría haber informado desfavorablemente sobre el evento de Valencia Summit de 2004, y ella respondió que "claro". Así, el magistrado le interpeló "qué hubiera pasado entonces?"; a lo que respondió: "la Dirección General se lo podría haber replanteado o no..."; el magistrado le interrumpió y le volvió a preguntar: "¿después de celebrado el evento?"; y ella reconoció: "después de celebrado el evento ya no se puede replantear hacer nada".

Maldonado también admitió que ella entendía que era "necesario" este informe antes de la firma del convenio: "entiendo que es necesario para quien toma la decisión de llevar a cabo el contrato, para tener la opinión del técnico correspondiente".