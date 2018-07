Urizar dice que 'Euskal Bidea' es "un contrato" que EH Bildu dirige a la sociedad "para crear el Estado vasco"

Publicado 26/01/2015 11:34:17 CET

Afirma que "el punto débil" de la propuesta de Urkullu es que "está a la espera de que alguien se siente al otro de la mesa"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha afirmado que la propuesta 'Euskal Bidea' --presentada este pasado fin de semana-- es "un contrato" que la coalición abertzale dirige a la sociedad vasca "para crear el Estado vasco".

Urizar se ha referido de esta manera, en una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, a la propuesta 'Euskal Bidea' (Vía vasca), que fue presentada el pasado sábado por EH Bildu en un acto en la localidad guipuzcoana de Irún, y que propone un proceso "gradual" hacia una "Constitución de la República Vasca".

"La propuesta que realizamos el sábado es un contrato, un contrato para crear el estado vasco, basado en la democracia, y que dirigimos a la sociedad vasca. Lo que está claro es que el camino que se va a hacer es que decida la sociedad, los ciudadanos", ha asegurado.

El secretario general de EA ha explicado que la propuesta 'Euskal Bidea' apuesta por la vía unilateral, "no por marginar la bilateralidad o el acuerdo, sino porque en estos momentos vemos, y a diario es evidente, que no hay opción (a la bilateralidad)".

"Ya nos gustaría encaminarlo como el proceso entre escoceses y británicos, pero aquí no existe esa opción, y creemos que, mientras esa opción no sea posible, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos a la espera. Tenemos que dar pasos, y estamos totalmente preparados para acordar esa vía con los ciudadanos", ha explicado.

Asimismo, y ante el papel que deberían tener las instituciones en la 'Euskal Bidea', Urizar ha indicado que es "importante", y ha recordado que, en casos como el de Cataluña, "nadie niega el protagonismo que tiene la sociedad civil, ni el trabajo que hacen los partidos políticos y las instituciones".

"Uno no obstaculiza al otro, y quizá uno apoya e impulsa al otro, pero no hay una especie de vértigo a que los movimientos que haga la sociedad civil vayan a marginar a las instituciones o a los partidos políticos", ha asegurado.

PROPUESTA URKULLU

Por otro lado, el secretario general de EA ha afirmado que "el punto débil" de la propuesta presentada la semana pasada en Madrid por el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamando un nuevo pacto bilateral entre Euskadi y el Estado que reconozca el "carácter nacional" de la Comunidad Autónoma Vasca, es que "está a la espera de que alguien se siente al otro de la mesa".

"Su punto débil es que está a la espera, y mucho tiempo además, como él mismo ha admitido en más de una ocasión, de que alguien se siente al otro lado de la mesa. Nosotros pensamos que no podemos esperar más tiempo a que se siente alguien. Si sienta alguien, el objetivo será el acuerdo, pero no podemos estar a la espera de que alguien en Madrid o París muestre voluntad de sentarse. Creemos que no tenemos por qué esperar", ha asegurado.

Asimismo, Pello Urizar ha lamentado que la ponencia sobre autogobierno del Parlamento vasco se encuentra "en una fase de standby", y ha dudado de que "exista voluntad" para que dicho grupo de trabajo se ponga en marcha y obtenga resultados.

"Cuando se puso en marcha, el PNV nos explicó los tempos a los partidos que participábamos, unos tempos que se están alargando. Estaba previsto que el debate político iba a comenzar tras las elecciones municipales y forales, pero, según las últimas declaraciones que he oído, lo han retrasado a después de las elecciones generales. ¿De verdad existe voluntad para que esa ponencia trabaje y tenga resultados? Tenemos dudas. Las teníamos desde el principio, y parece que lo quieren dejar en una fase de standby, y eso no será por la voluntad de EH Bildu", ha destacado.