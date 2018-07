Urkullu afirma que "nada" de lo que López plantee a Rajoy será "novedoso"

Actualizado 25/11/2011 15:42:58 CET

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "nada" de lo que el lehendakari, Patxi López, plantee al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será "novedoso" porque ya lo ha hecho su partido. Además, ha destacado que el lehendakari "ya está fuera de tiempo" para liderar la pacificación y ha manifestado que el Gobierno vasco tampoco "puede seguir así".

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Urkullu ha destacado que "los dos años y medio largos de legislatura ineficaces" en el Ejecutivo vasco, "hace que haya que pensar que va a haber un adelanto de las elecciones autonómicas".

"No sé cuándo y es verdad que la facultad de disolver el Parlamento y de convocar elecciones la tiene el lehendakari. Por ello, yo apelo a la responsabilidad, no le pido el adelanto porque él es el que está facultado y él sabrá qué apoyos tiene o qué apoyos deja de tener", ha indicado.

Tras recordar que "los que hasta ahora ha tenido son los del PP", con el respaldo de UPyD en momentos puntuales, ha destacado que los populares "hoy dicen una cosa y mañana dice la contraria". "Y estamos en este juego", ha asegurado.

De esta forma, ha manifestado que esta misma semana se ha visto "cómo han garantizado el cumplimiento de la legislatura entre el PSOE y el PP, y al día siguiente, ha venido el secretario general del PP a decir que hay una deriva en el PSE-EE que no le gusta y que lo van a pensar".

"No se puede andar un día sí y un día no, diciendo una cosa un día y otro día otra cosa. Pero el problema es que, además, el Gobierno vasco actual no tiene programa ni proyecto económico", ha dicho, para precisar que, en la actual situación de crisis, el Ejecutivo no ha presentado un plan de empleo.

El presidente del EBB ha añadido que "así no se puede seguir, con un Parlamento que no refleja la realidad sociopolítica de la Comunidad Autónoma Vasca, como se ha demostrado en las municipales o en estas generales", en las que se ha dado "una representación política plena".

Por ello, ha preguntado al lehendakari si cree que "está gobernando un oasis, como dijo que era la situación que se daba en la Comunidad Autónoma Vasca como consecuencia de que él sea una fórmula de PSE-EE apoyado por el PP".

Asimismo, ha recordado que la suma de los votos entre el PSE y el PP en municipales y generales "ha sido la que ha sido". "Es por lo que yo apelo a la responsabilidad del lehendakari. ¿Que la respuesta es que van a intentar agotar la legislatura?. Hombre, si presentaran un programa de Gobierno, un proyecto económico, un calendario legislativo, y no unos presupuestos aprobados mediante pactos puntuales..., pero es que ya llevamos dos años largos de legislatura y esto no tiene buena pinta", ha aseverado.

EGUIGUREN

Iñigo Urkullu ha asegurado que "entiende las reflexiones" del presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, en las que ha apuntado que, si Mariano Rajoy no aborda el tema de la pacificación en Euskadi, el PSE-EE tendría que romper su acuerdo con los populares.

"Son coincidentes con las reflexiones que, desde el PNV, hemos hecho y son coincidentes con los postulados que hemos planteado como PNV al presidente del Gobierno español en funciones, a Rodríguez Zapatero, como también al próximo presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy", ha añadido.

A su juicio, el presidente del PSE-EE "se ha venido desgastando apelando al liderazgo que el lehendakari López debería tener en el proceso de pacificación". "Yo creo que el reflejo más evidente de la falta de liderazgo es que le ha pillado fuera, de viaje, una situación crucial para el futuro del País Vasco cuando todo el mundo sabíamos, más o menos, cómo venían las cosas y el PSE-EE también", ha añadido en referencia al hecho que López estuviera de viaje oficial en EE.UU. cuando ETA anuncio el cese definitivo de su actividad armada.

El dirigente jeltzale ha precisado que, "si cuando ha sido el momento crucial, ha estado fuera", la pretensión de liderazgo por parte del PSE-EE o de su presidente "es una reivindicación lógica dentro del partido, pero que ya está fuera de tiempo".

RAJOY

"Nada que el lehendakari, en una reunión formal con Mariano Rajoy, pueda plantearle será novedoso porque ya el PNV se lo ha planteado al PSOE, al Gobierno del PSOE y también al candidato a presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que coincide "plenamente en la necesidad de que el PP tenga un camino también en el proceso de pacificación en el que estamos inmersos".

Iñigo Urkullu ha destacado que todavía no hablado con el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "en profundidad" sobre el tema de pacificación y normalización. "Espero hacerlo porque en la comunicación protocolaria que hemos mantenido estos días y de cortesía, nos hemos emplazado a seguir hablando en el futuro", ha indicado.

No obstante, ha subrayado que, "anteriormente, por los silencios" de Rajoy durante la campaña electoral y que él ha interpretado, cree que el líder del PP "es consciente de que el PP y el Gobierno español tienen que jugar un papel".

"Lo he percibido también en manifestaciones del presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, y del secretario general, Iñaki Oyarzábal, en relación al papel que el PP ha de jugar en un proceso de pacificación", ha apuntado.

En este sentido, ha precisado que es "consciente" de que, "quizá, cautivo de anteriores discursos, tiene que gestionar un tiempo, pero que no puede ser muy largo ni muy extenso, y que, además, tiene que gestionarlo con una clave de asumir el papel que le corresponde, de responsabilidad, de que sea un tiempo que fructifique".

AMAIUR

Urkullu ha insistido en que no ha rechazado llegar a un acuerdo con Amaiur para defender los derechos del pueblo vasco en Madrid y ha precisado que, "tratándose de derechos nacionales y de su respeto, y de defensa de derechos nacionales", no hay "ni medio minuto que perder en la discusión" porque el PNV estará "totalmente de acuerdo".

"Quizá de ahí se ha extrapolado que no estamos dispuestos, cuando no es cierto, pero también he dicho que no será original Amaiur en el Congreso de los Diputados o en las Cortes Generales del Estado en la defensa de los derechos nacionales porque es lo que viene haciendo el PNV a lo largo de toda su trayectoria con representación en las Cortes Generales del Estado", ha apuntado.

En este línea, ha precisado que, "si la defensa de los derechos nacionales tiene que ver con el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir, etc, ya lo ha planteado el PNV, incluso en este legislatura pasada".

En este contexto, ha resaltado que no hay "nada de originalidad en Amaiur si quiere ponerse una medalla en ese sentido, y además, haciendo el ofrecimiento al PNV, dando a entender que es una cuestión original" que ofrece a la formación jeltzale.

Asimismo, ha aseverado que, si se habla de construcción nacional, la formación jeltzale también "la entiende en el trabajo del día a día". "Y en esta campaña , hemos dicho que cada día que votamos en Madrid, votamos por Euskadi, y eso es construcción nacional", ha añadido.

Tras recordar que su partido tiene un programa, ha indicado que "se desconoce" cuál es el de Amaiur. "Si se trata de que Amaiur, que ha dicho que va a ir y va a volver, que va a ir un día sí y un día no, y si el día que va, se trata de defensa de los derechos nacionales, pues no hay ningún problema ni medio minuto de discusión porque, hasta ahora, también el PNV ha planteado y ha defendido los derechos nacionales en clave identitaria, que parece que son los que interesan a Amaiur", ha indicado.