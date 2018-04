Valls dice que Alemania no tiene otra "solución" que entregar a Puigdemont y respetar lo que pide la Justicia española

Actualizado 19/04/2018 10:29:01 CET

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este jueves que la justicia alemana no tiene otra "solución" que entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que sea juzgado por los tribunales españoles. Aunque ha dicho que no se iba a "meter en el tema de la rebelión", ha indicado que se debe tratar este "problema de Puigdemont" desde el "respeto al Estado de Derecho español y a lo que hoy pide la Justicia española".

"El proyecto independentista es un callejón sin salida. No hay posibilidad de romper la unidad de España. Y Europa tiene que respetar a España", ha declarado Valls durante una conferencia-coloquio, un acto que ha presentado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al que ha asistido también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Valls, que ha calificado a España de "una gran democracia" y con una Constitución de las "más avanzadas" del mundo, ha dicho que no iba a entrar en si ha habido o no delito de rebelión, pero ha resaltado que la propaganda, intentar romper la unidad del país, organizarlo con el dinero de los ciudadanos, "eso es secesión".

Tras señalar que si se empieza a romper España se va a "romper" también Europa y volver a la situación anterior a las guerras mundiales, ha asegurado que los "jueces alemanes tienen que recordar también lo que fue Europa". "Y no se juega con eso", ha advertido.

Dicho esto, el exprimer ministro francés ha dicho que espera que haya una "solución política" a la situación en Cataluña porque "no hay solución separatista posible". Según ha dicho, aunque de momento no hay una "llave política", tendrá que haber esa llave y no pasa por el "separatismo o el independentismo". "Hay mucha gente para construir la solución política", ha manifestado, para añadir que "lo positivo de estos últimos meses en Cataluña es el fracaso del proyecto separatista".

