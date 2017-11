Valls, dispuesto a participar en la campaña del 21D, avisa de que "el nacionalismo es la guerra"

Actualizado 16/11/2017 12:23:21 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este jueves que está dispuesto a participar en la campaña electoral de los comicios catalanes del 21 de diciembre para contar su punto de vista y su experiencia como "patriota catalán, francés y europeo" y luchar contra "los peligros" del nacionalismo.

"El nacionalismo es la guerra y por eso soy patriota y europeo, me gusta mi país y espero que en España se pueda hablar otra vez de nación y de patria", ha apuntado en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, defendiendo que "los catalanes pueden tener su identidad histórica y cultural, su idioma, pero siempre en un conjunto abierto a España" porque "son españoles".

Valls ha insistido en que Europa no puede dejar que "se hunda" un Estado nación porque "es una Federación de estados naciones": "Si se parte un Estado como España, se parte el futuro de Europa", ha advertido. No obstante, ha admitido que "con unas gafas francesas no se puede entender siempre" el conflicto secesionista y ha apuntado que España es un estado nación "diferente" a Francia en cuanto a su construcción histórica, sus distintas nacionalidades y su Constitución.

"Europa no es solo el euro, es un conjunto de valores, una forma de vivir todos juntos. Si este proyecto se parte será la guerra. Mucha gente se olvida de la historia, de dónde venimos, se olvidan de que Europa hace decenas de años estaba en guerra y la paz es algo precioso", ha zanjado.

Tras comparar el nacionalismo con "un titanic que se hunde", ha defendido que "la izquierda y la socialdemocracia no han sabido contestar a los grandes acontecimientos de los últimos 40 años", como son la globalización económica, la crisis del Estado de bienestar o el surgimiento del yihadismo político a partir de los atentados del 11S. "Vive una crisis definitiva y les va a ser muy difícil salir de esta situación", ha concluido.