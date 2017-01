Vara apuesta por una única candidatura en el PSOE y destaca de Susana Díaz que "pone la cara" para que se la "partan"

Dice que la dirección de Pedro Sánchez dividió territorio en el PSOE

Actualizado 02/01/2017 13:07:40 CET

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que en el próximo Congreso del PSOE a él le gustaría que "hubiera una candidatura" única para liderar el partido, entre otras circunstancias porque de las dos últimas citas congresuales socialistas se ha salido "muy divididos" y "luego se ha consolidado esa división".

Asimismo, y sin mostrar apoyo explícito a su posible candidatura para liderar el PSOE a nivel federal, ha destacado sobre la andaluza Susana Díaz que es una persona por la que tiene "afecto personal" y que además le merece "todo el respeto porque pone la cara para que te la partan".

"Entonces, cuando se pone la cara para que a uno se la partan pues hay que tener respeto por esa gente", ha añadido a continuación, en una entrevista este lunes en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Por otra parte, sobre si cree que el PSOE se está recuperando de su situación interna de los últimos meses, Vara ha dicho que para el partido ha sido una situación "francamente complicada y difícil", y ha reiterado que él viene defendiendo "desde el minuto uno" que "cuando uno no puede gobernar y es un partido de gobierno tiene que dejar que haya gobierno" como "algo absolutamente obvio".

Asimismo, ha entendido que ahora el PSOE debe ser capaz "en estos meses" de "definir bien" el "modelo de partido" que el partido quiere, su "proyecto de igualdad" y su "proyecto de país" para España.

Igualmente, ha defendido que "ahora mismo claramente" en el PSOE "hay dos modelos de partidos", que ha definido como "el tradicional y el asambleario", y que a su juicio hay que "discutir". "El tradicional que va a cumplir 138 años y aquél que estima que las decisiones se tienen que tomar siempre de abajo a arriba", ha explicado.

"Hay gente que ha defendido que tienen que ser las bases las que en todo caso decidan todo y hay otros que entendemos que evidentemente deben ser los militantes quienes decidan su secretario general y algunas de las principales decisiones pero que luego tiene que haber una estructura y una organización que permita ser el partido eficaz que ha sido siempre", ha dicho.

Tras indicar que "todos" tenían "claro" que la elección del secretario general del PSOE "tiene que ser por los militantes", ha entendido que "hasta donde llegue luego la decisión de los militantes" es algo que habrá que "decidir en un congreso (socialista).

CANDIDATURA ÚNICA

De igual modo, Fernández Vara ha dicho que en el próximo Congreso del PSOE a él le gustaría que "hubiera una candidatura". "Entre otras cosas porque venimos de dos congresos de donde hemos salido muy divididos y eso luego se ha consolidado esa división", ha dicho.

"Es verdad que Alfredo (Pérez Rubalcaba) hizo todo lo posible por unir, cosa que no ocurrió después (con Pedro Sánchez), y a mí me gustaría que hubiera un congreso donde dedicáramos la mayor parte de nuestra energía a discutir de los problemas de la gente y no de los nuestros", ha señalado.

Sobre si cree que Susana Díaz es la persona adecuada para encabezar esa candidatura en el PSOE, Vara ha dicho que aquélla "evidentemente tiene unas condiciones" que él "no" va a "descubrir ahora", y ha añadido que "además se da una circunstancia que probablemente nadie ha dicho hasta ahora" y que cree que "es buen momento para decirla", relativa a que "la dirección anterior del partido produjo un efecto que no se había producido nunca hasta ahora" y que "es una gran dependencia del PSOE de la federación andaluza".

"Cuando Pedro (Sánchez) pierde el apoyo de Andalucía podía haber actuado de dos maneras: una intentando conformar una nueva mayoría que era algo posible puesto que ya había ocurrido con anterioridad... Cuando el PSC y gran parte de la federación andaluza apoyaron a Carme Chacón Alfredo (Pérez Rubalcaba) fue capaz de generar una mayoría alternativa...", ha señalado.

"Pero en este último periodo lo que se ha producido es que al perder el apoyo de la federación andaluza lejos de buscar consenso lo que la dirección fue es dividiendo territorio... Partió Madrid por la mitad, partió Castilla y León por la mitad, partió Galicia por la mitad... y ¿qué hizo Susana (Díaz)? Kilómetros, es decir dedicarse a trabajar, a estar al lado de aquellos que estaban quedando descolocados, que estaban quedando apartados y fue generando un núcleo de confianza con muchísima gente de manera probablemente callada y generando empatía y afecto, que es como en la vida se logran al final las cosas", ha reseñado.

"Y por esa razón en estos momentos el PSOE al estar tan dividido en muchas federaciones depende mucho de aquellas federaciones que están muy unidas... y evidentemente la andaluza lo está en torno a Susana (Díaz)", ha añadido.

PONER LA CARA PARA QUE SE LA PARTAN

Sobre si a él le gustaría que Susana Díaz diera el paso y aspirara a hacerse con la Secretaría General del PSOE, Fernández Vara ha recalcado que él "siempre" ha dicho que "es ella la que lo tiene que decir". "Yo desde luego es una persona por la que tengo afecto personal, pero además es una persona que me merece todo el respeto porque pone la cara para que te la partan", ha dicho. "Entonces, cuando se pone la cara para que a uno se la partan pues hay que tener respeto por esa gente", ha añadido.

"No obstante, los tiempos lo irán diciendo y lo más importante para mí en estos momentos es que seamos capaces de dedicar por lo menos un par de meses a discutir qué partido queremos, qué modelo socialdemócrata queremos y qué proyecto de país queremos para España", ha dicho. "Porque si no tenemos un modelo de partido, si no tenemos un modelo de socialdemocracia y no tenemos un proyecto de país para España es que da igual quién gane el congreso (socialista)", ha advertido.

De igual modo, sobre si Pedro Sánchez sigue manteniendo opciones a liderar el PSOE, Vara ha preferido no pronunciarse al respecto "por respeto a quien ha sido secretario general de este partido".

"Siempre me quedará la duda de por qué el 1 de octubre en vez de haber convocado un Comité Federal para convocar un congreso no se convocó un Comité Federal para convocar a la militancia a decidir sobre si o no a la abstención... porque probablemente esa respuesta daría muchas de las claves de lo que tuvimos que vivir en aquellos días", ha concluido.

REFERÉNDUM EN CATALUÑA

Por otra parte, sobre la posible convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, Fernández Vara ha defendido que hay que sentarse a "hablar", en tanto que éste se trata de un "problema" del Gobierno y que también "afecta al conjunto de los españoles y españolas"; y ha considerado que Puigdemont "tendrá que terminar aceptando la legalidad" porque ello "en democracia es absolutamente básico".

Al mismo tiempo, ha señalado que un planteamiento de que ese referéndum se va a celebrar "sea legal o no sea legal", a su juicio, "no se puede decir en un estado democrático"; y ha reiterado que "antes o después habrá que sentarse a hablar" porque "la única vía es la vía de una reforma constitucional que permita que al final se acabe votando" pero que acaben "votando todos", con la finalidad de que "efectivamente se pueda garantizar una convivencia en paz otros 30 ó 40 años más".

Por otra parte, sobre la postura del PSOE ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, Fernández Vara ha recalcado que la "posición" de su partido al respecto es "clara" y es "no" ante dichas cuentas; al tiempo que ha considerado que el Gobierno "debe hacer todo lo posible para intentar negociar" dichos presupuestos.

Asimismo, sobre la Conferencia de Presidentes, Vara ha lamentado que presidentes como el vasco o el catalán no vayan a acudir a la cita, y ha incidido en que los socialistas son "los primeros interesados en que esa reunión salga bien o muy bien".