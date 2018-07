Vara lamenta el "infantilismo" de Monago por pedir el 2% de objetivo de déficit tras ser "campeón de los recortes"

Actualizado 02/05/2013 13:38:13 CET

MÉRIDA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado el "infantilismo" del presidente de la comunidad, José Antonio Monago, por haber pedido al ministro Montoro que le "apunte el 2%" de objetivo de déficit para Extremadura cuando "hasta antesdeayer" el 'popular' ha sido "el campeón de los recortes".

"Apúnteme usted el 2. Es de un infantilismo, de una puerilidad que yo no sé qué pensará el señor Montoro... que oye un presidente de comunidad 'a mí me apunta usted el 2, que es lo que voy a hacer, aunque haya estado diciendo hasta antesdeayer que soy el campeón de los recortes'", ha declarado en rueda de prensa Fernández Vara.

"En apenas una semana (Monago) ha pasado de decir que se habían terminado los ajustes porque ahora era el momento del crecimiento a decir que ahora es el momento de más déficit", ha lamentado el socialista, quien ha añadido que el presidente extremeño "ya se ha olvidado del crecimiento" y "de casi todo".

Ha tachado así a Monago de "copión" porque "malcopia las cosas que se hacían y por eso le salen mal", en alusión a que en 2004 éste criticó a Felipe González por haber sido "socio de un ministro de Allende" y ahora el próximo lunes va a participar con el expresidente español en un acto en Badajoz.

POLÍTICA DEL "SOUFFLÉ"

Además, ha considerado que el 'popular' practica "la política del soufflé" con "mucha solemnidad". "Se pone muy serio cuando nos convence de lo bueno del déficit hasta que de pronto se levanta un día y dice 'no, no que esto me está llevando a la ruina a esta región, que la estoy arrasando y que la llevo camino de los 200.000 parados' y ahora cambia el disquete por otro", ha aseverado.

"Este (Monago) es capaz de querernos convencer ahora de que lo mejor es tener más déficit y quedarse tan tranquilo", ha sentenciado el socialista, quien ha señalado que Monago "ha descubierto ahora, se ha enterado ahora cuando ha salido la EPA de que haber sido el campeón de los recortes le ha llevado a ser el campeón del paro".

"El catedrático contable (en alusión al consejero de Economía) y él (en referencia a Monago) han descubierto ahora que la política no son sólo números y que cuanto más recortas más paro hay", ha sentenciado Vara.

En esta línea, ha señalado que tanto el consejero de Economía como el presidente de la comunidad "han descubierto ahora" que "hay comunidades que han sido un poquito más listos que ellos porque en vez de pensar sólo en los números ha pensado en las personas y tiene siete, ocho o nueve puntos de paro menos que él y se ha incrementado el paro mucho menos porque no han puesto como objetivo único el supercumplimiento del objetivo de déficit".

También ha añadido sobre la misma cuestión que hay CCAA que, a diferencia de Extremadura, "cuando les ha llegado un ingreso extraordinario no lo han dedicado a ser todavía más cumplidores de más déficit sino a hacer políticas de empleo".

POLÍTICA DE "BRAZOS CAÍDOS"

Por otra parte, Fernández Vara ha lamentado la "política de brazos caídos" que a su juicio está practicando el Gobierno autonómico del PP, así como que éste mantenga la "tesis" de "no" hablar del paro pese a que el desempleo "sigue creciendo" en la región.

Así, ha indicado que él seguirá insistiendo en que "nadie duda en España" de que es "imprescindible" alcanzar un "acuerdo" en materia de empleo "con el conjunto de agentes sociales y políticos" en Extremadura, dado que "es algo obvio" que las políticas practicadas hasta la fecha por el PP "no han dado resultado".

En esta línea, ha recordado que el PP pidió en su momento la dimisión de la consejera de Empleo con el PSOE Pilar Lucio cuando la comunidad alcanzó la cifra de 100.000 parados, y se ha preguntado qué debería ocurrir ahora que el dato se eleva a 180.000.

De este modo, se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo extremeño "habla de todo menos de lo que preocupa a los ciudadanos", como por ejemplo se evidencia, ha dicho, de que esta semana se haya hablado de las licencias de ordenadores. Se ha preguntado así "por qué tanta preocupación por pagarle a Microsoft y no hay dinero para pagarle" a los pensionistas el dinero adelantado por el pago de medicamentos, ha dicho.

ACTO CON FELIPE GONZÁLEZ

Finalmente, sobre el acto previsto para el próximo lunes en Badajoz del Gobierno extremeño con la presencia del expresidente del Gobierno Felipe González, el socialista extremeño ha reconocido que él "no" tiene "nada en contra" de que se hagan "este tipo de reuniones", aunque ha añadido que cree que éstas "hay que hacerlas con mucha más discreción" porque "cuando se hacen a bombo y platillo hay muchos empresarios que no vienen sencillamente".

Asimismo, ha dicho que echa "en falta" que este tipo de reuniones las haga Monago "también" con los empresarios extremeños y "sobre todo" que las haga con las pymes y los autónomos.

Además, se ha preguntado cuáles han sido los resultados de las reuniones anunciadas por el Gobierno regional con los empresarios del Ibex 35. "¿Ha salido algún resultado práctico? Ninguno", ha dicho.