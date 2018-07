Vara reconoce que Ibarra es "profundamente crítico" con su gestión en Extremadura, pero asegura que lo respeta

Actualizado 25/11/2011 13:41:45 CET

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de esta comunidad, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que el también exjefe del Gobierno extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra es "profundamente crítico" con la gestión realizada por él en la región.

Tras señalar que él "respeta" esa postura de Ibarra, ha añadido igualmente que serán los "compañeros" de partido los que "juzgarán" en el próximo congreso autonómico del PSOE su gestión realizada al frente del ejecutivo extremeño.

"Él (Ibarra) ha hecho pública ya su opinión al respecto hace unos meses. Él (Ibarra) es profundamente crítico con mi gestión y yo eso se lo respeto, pero por eso yo anuncié que me presentaría al congreso y que en el congreso los compañeros lo juzgarán", ha declarado Fernández Vara, quien ha mostrado "todo" su "respeto y consideración" hacia un Rodríguez Ibarra para el que ha dicho "no" tiene "más que palabras de agradecimiento".

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a Cadena COPE recogidas por Europa Press sobre las afirmaciones del expresidente autonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra relativas a la renovación que a su juicio necesita el PSOE, también en las autonomías.

"Respeto mucho su decisión (de Ibarra). Nada que diga Juan Carlos lo despreciaré, todo lo contrario, porque es una persona que cuando dice algo lo dice porque previamente lo ha pensado. No le he conocido nunca ninguna decisión que haya tomado que previamente no la hubiera meditado y madurado", ha apuntado Vara.