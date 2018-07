Un vecino denuncia al concejal de Mantenimiento Urbano de Jaén por amenazas y agresión

Actualizado 22/09/2008 19:59:42 CET

JAÉN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de la capital jiennense ha demandado al concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Eduardo Castro (PSOE), por amenazas y agresión, unos hechos que, según afirma, sucedieron en el pasado mes de mayo cuando ambos se encontraron en mitad de la calle y que se dirimirán en un juicio de faltas que se celebrará la próxima semana.

Este ciudadano, Antonio Rus, de 73 años de edad, detalla en su denuncia, consultada por Europa Press, que el día 13 de mayo se encontró con Castro en la fachada principal del Ayuntamiento jiennense, momento que aprovechó para preguntarle por una denuncia que interpuso con anterioridad para protestar e intentar que se arreglara el acerado de la Carrera de Jesús.

Sin embargo, Rus afirma que el concejal le informó de que no le había llegado el escrito ese, a lo que él le respondió que su secretario le había comunicado que sí que le habían pasado esa denuncia. Fue en ese momento cuando Castro "saltó como un resorte" diciendo que "ese acerado no se arreglará hasta que no se hagan todas las obras".

Así fue como ambos se enzarzaron en una discusión en la que el vecino le recriminaba que si no le preocupaba que a causa del "mal estado" de ese acerado se pudiera caer y herir alguna persona y el otro que la obra se haría cuando él quisiera, siempre según la versión de este hombre.

"Entonces, me cogió por la camisa a la altura del cuello hasta que unas personas que pasaban por allí lo pudieron quitar ya que lo quería era pegarme al no moverme yo, para que luego no dijeran que le pego al concejal, que es una autoridad", relata en su denuncia, en la que también especifica que cuando esas personas les separaron Castro le espetó: "Te puedes ir de Jaén".

Rus, que se define como un "amante de las cosas justas y del respeto mutuo entre todos los humanos del mundo", puso todos hechos en conocimiento del juzgado al entender que podían constituir amenazas y agresiones hacia su persona y, a tal efecto, el próximo 29 de septiembre se celebrará el correspondiente juicio de faltas por maltrato y amenazas en el juzgado de Instrucción número uno de Jaén.

Se da la circunstancia de que este vecino es el mismo que desde 1999 está denunciando los ruidos que se desprenden del redoble de las campanas de la Catedral y que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenara al Ayuntamiento de Jaén a que incoe el proceso oportuno para comprobar esos decibelios.