Villacís cuestiona que Torra invite al Aquarius y llame bestias a los españoles: quiere quitarse el barniz de xenófobo

Publicado 14/08/2018 14:55:53 CET

Acusa a Sánchez de hacer márketing político con la inmigración y de generar inseguridad por "no tener ni idea" de lo que está haciendo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha cuestionado hoy que el presidente catalán, Joaquim Torra, invite a los inmigrantes del Aquarius y llame bestias a los españoles. En su opinión, quiere quitarse el barniz de xenófobo. En cuanto al Gobierno de Pedro Sánchez, la dirigente del partido naranja cree que basa sus decisiones en márketing político y le acusa de generar inseguridad por no tener "ni idea" de lo que está haciendo en materia migratoria.

En una entrevista con Europa Press, Begoña Villacís replica al ofrecimiento de Joaquim Torra de tres puertos para que atraque en Cataluña el barco de Médicos Sin Fronteras cargado de inmigrantes. Asegura, en este sentido, que la política de inmigración no la pueden hacer ni alcaldes, ni presidentes de comunidades autónomas. "Lo tiene que hacer Europa", exclama.

"Me hace mucha gracia que invite a los del Aquarius y a los españoles nos llame bestias pardas. Es un xenófobo. Será para quitarse el barniz", exclama.

En cuanto a la decisión que ha adoptado el Gobierno de España de no ofrecer ningún puerto a este barco cargado de inmigrantes, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid asegura que es una demostración más de que Pedro Sánchez "no tiene ninguna política" en materia de inmigración.

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD CON EL GOBIERNO

En su opinión, el presidente "no está pensando ni en la norma, ni en qué es mejor para las personas, ni lo que es mejor para le país, no tiene en cuenta ninguno de esos factores" sino que lo que tiene en cuenta es si sus decisiones le dan "un titular más grande o más pequeño".

Para Villacís, este es "un ejemplo más" de los que aventura que habrá muchos en esta Legislatura. Por ello, considera que estas decisiones "producen una sensación de inseguridad" por que, argumenta, el Gobierno "no tiene ni idea realmente de lo que están haciendo" en materia de inmigración y la único relevante es "hacer márketing político".

Además, advierte a Pedro Sánchez de que con este asunto "no tiene que hacer demagogia", ni lanzar "globos sonda" como el de la retirada de las concertinas --"que por cierto no ha quitado"--, porque también para Marruecos "es un reto controlar" los flujos migratorios y con sus decisiones, el Gobierno ha provocado "un efecto llamada" de una forma "bastante irresponsable".

No obstante, considera que el jefe del Ejecutivo puede estar empezando a ser consciente ahora de que las fronteras de España son las de Europa y que el problema español no es sólo de España sino de la UE, "porque cree que Angela Mérkel se lo habrá dicho".

LA SOLUCIÓN TIENE QUE SER EUROPEA

En este sentido, Villacís se muestra convencida de que la solución en materia de inmigración tiene que ser europea y que tendrá que ser Europa quien decida en qué puerto tiene que ser recibido el barco Aquarius. "Lo que no podemos es permitir en Europa que se premie a la gente que incumple, como es el caso de Italia, que al final aparecía como vencedor precisamente porque han rehusado hacer algo que tiene que hacer", exclamó.

Así, insiste en que "tiene que ser un posicionamiento político común europeo que vincule a todos los países miembros y que no premie a quién incumpla". Para la dirigente naranja, la vida de los inmigrantes "no puede depender de la voluntad de un país, tiene que ser algo colectivo, la ley, no la voluntad, ni lo que decida un gobernante en un momento dado".

Por ello, no cree que sea la propuesta de Alemania, España, Francia o Italia la que prospere en la UE, sino que "tendrá que ser una propuesta consensuada entre todos" en la que se prevea un "reparto justo", en el que se cumplan los cupos.

En su opinión, en el asunto migratorio hay que atender a "tres patas", una es la ayuda en origen que considera que es mucho más efectiva a largo plazo que "poner parches" porque supone generar las condiciones para que haya un país digno. La segunda sería el control de las fronteras y para ello apoya las ayudas a los países como Marruecos y Túnez donde la presión es mayor. Y en tercer lugar, alcanzar un acuerdo en la UE para el reparto de los inmigrantes.