Villanueva muestra el apoyo de Madrid a Leganés para impedir la macrofiesta de Año Nuevo en La Cubierta

Actualizado 10/12/2012 16:23:19 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha defendido este lunes que respaldarán las "decisiones" que tome el equipo municipal de Leganés para "impedir" la celebración de una macrofiesta en Año Nuevo en la plaza de toros La Cubierta, que presuntamente estaría organizada por 'Diviertt'.

Sin embargo, el empresario de la plaza de toros La Cubierta de Leganés, Julio Torres, ya ha anunciado que no celebrará fiesta alguna en Nochevieja con el propietario de 'Diviertt', Miguel Ángel Flores, imputado por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween en el 'Madrid Arena', aunque ha asegurado que está dispuesto "a organizar una fiesta" en Año Nuevo.

Tras asistir a un acto de la ONCE en la que se ha presentado el cupón del 12 de diciembre que celebra los 100 años del Comité Olímpico Español, Villanueva ha insistido en que "el interés y el objetivo del Gobierno municipal es que esta fiesta no se celebre y nosotros no sólo lo comprendemos, sino que lo apoyamos".

Por otro lado, el vicealcalde ha adelantado que las conclusiones de la comisión de investigación por la tragedia del Madrid Arena que tendrán que presentarse mañana "van a ir muy en la línea" del informe interno que encargó la alcaldesa Ana Botella días después del suceso.