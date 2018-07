Zapatero admite que el funcionamiento del servicio ferroviario de Cercanías de Barcelona "no es satisfactorio"

Actualizado 28/02/2007 17:56:59 CET

El presidente, ante una pregunta de Duran, dijo que espera mejoras "a medio plazo"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció hoy que el funcionamiento de las Cercanías ferroviarias en Barcelona "no es satisfactorio". A su juicio, esto se debe a dos causas, tales como la "insuficiente inversión histórica" en el servicio y las obras de AVE en las proximidades de la ciudad, que en un "importante tramo transcurren paralelas a las vías".

Zapatero respondió así a una pregunta parlamentaria del diputado de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien durante la Sesión de Control se interesó por conocer qué actuaciones urgentes piensa adoptar el jefe del Ejecutivo para evitar los continuos incidentes de Cercanías de Renfe en Barcelona.

En este sentido, recordó que por este funcionamiento insatisfactorio el Gobierno puso en marcha en noviembre de 2006 un plan específico para mejora de las Cercanías de Barcelona, para que en un tiempo "razonable la mejoría necesaria y obligada del funcionamiento de las Cercanías de Renfe en Barcelona sea una realidad".

Así, explicó que este plan incluye un "importante" conjunto de medidas que afectan a infraestructuras y atención a viajeros, con el objetivo de reducir el número de incidencias "que se vienen produciendo". Según indicó, en el plan se ha asignado una dotación adicional anual de 5 millones de euros al mantenimiento de la red, y se ha incrementado "en 35 personas las dotaciones destinadas a mantenimiento y control de la circulación".

En este sentido, añadió que se ha aumentado el parque de trenes, de forma que se consiga que a finales de este año todos los que circulen en hora punta tengan composición doble. "Mañana se incorporarán seis nuevos trenes, otros ocho durante este año, y 23 en 2008", agregó.

Sobre la atención a viajeros, subrayó que se ha creado una unidad de asistencia al viajero integrada por 212 auxiliares de seguridad y 455 agentes. Además, resaltó que se ha puesto a disposición de Renfe una "flota de autobuses de respuesta inmediata" y se ha nombrado un responsable único, dependiente del Ministerio de Fomento, para que "coordine actuaciones de Adif y Renfe al efecto".

MEJORAS "A MEDIO PLAZO"

"No negamos la realidad. Tratamos de actuar así siempre en la tarea de Gobierno, y no negamos las deficiencias que hay en Cercanías de Renfe en Barcelona, pero estamos convencidos de que el plan que hemos puesto en marcha dará a medio plazo el resultado que los ciudadanos merecen y todos esperamos", afirmó.

Duran i Lleida, por su parte, dio las gracias al presidente por expresar que "es insatisfactorio el servicio", al tiempo que puntualizó que "más allá" de las medidas comentadas, es "evidente que los efectos son los que son", y recordó que el viernes pasado se produjo en Martorell lo que la prensa reflejó como "la doceava avería en lo que va de año".

En su opinión, hay un problema que sufre el usuario que tiene una proyección ya de "orden público", y recordó una interrupción de las vías por parte de cien ciudadanos hace unos días. "También tiene una proyección de orden familiar y laboral, porque la gente llega tarde a sus trabajos, algo de lo que está harta, y se ha producido una mayor congestión del tráfico en Barcelona, que ha aumentado en un cinco por ciento", aseguró.

El diputado admitió que las inversiones en el servicio se han incrementado en los últimos años, aunque puntualizó que en el primer año de esta legislatura, "en relación al presupuesto anterior, bajó prácticamente a la mitad". Añadió que "también es cierto que la población se ha incrementado en un millón de habitantes, con una gran afluencia en esa área metropolitana".

Por todo ello, subrayó que es un problema de "inversión pero también de gestión, y que no se trata de si antes se invertía o no, porque también existían estos problemas". Según destacó, ahora hay "circunstancias nuevas que el Gobierno tiene que atender". "Es usted y su Gobierno el que debe asumir nuevas responsabilidades, y espero todo lo que ha dicho aquí tenga efectos positivos inmediatos, de manera que no haya más averías, ni problemas de orden público, ni afectación a los usuarios", concluyó.