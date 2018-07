Zapatero y Caballero promueven la contratación de personas con discapacidad y de mujeres víctimas de violencia de género

Publicado 19/06/2018 11:31:49 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, han apostado por fomentar la colaboración público-privada en favor de la "contratación social", para que colectivos como las personas con discapacidad o las mujeres víctimas de la violencia de género tengan las mismas oportunidades de acceso al empleo que el resto de la ciudadanía.

Ambos han inaugurado la jornada celebrada en Madrid 'Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público como herramienta para lograr una mayor eficiencia en la contratación pública', organizada por el Foro de Contratación Socialmente Responsable, y han coincidido en señalar como "una gran oportunidad" para la igualdad la nueva legislación, aprobada por consenso en las Cortes Generales el pasado octubre.

Zapatero ha subrayado que con ella se conforma "un compromiso inequívoco" con las administraciones públicas y ha aseverado que da "una nueva dimensión" a la contratación: "una dimensión social".

"Aún nos falta camino por recorrer, pero en esta ley de contratación puede haber un antes y un después para las personas con discapacidad, para las víctimas de violencia de género y para todas las que están en riesgo de exclusión", ha dicho el expresidente, quien ha agregado que la española es "una sociedad con inequívoca voluntad solidaria".

8-M: "GRAN REVOLUCIÓN POR LA IGUALDAD"

Para Caballero, pese al "momento ilusionante" que vive el país "con el Gobierno que arranca", todavía hay reclamaciones por atender para lograr la igualdad de derechos. De esta manera, ha llamado a aprovechar el impulso de "la gran revolución por la igualdad" que entiende que protagonizaron las mujeres el pasado mes de marzo: "El 8-M revolucionó este país".

Entre otros ámbitos, el presidente de la FEMP ha destacado la "revolución en el deporte", con la emergencia "con una fuerza extraordinaria" del deporte femenino, lo que considera "una nueva forma de igualdad". Asimismo, ha reclamado la "'sponsorización'" de los deportes practicados por personas con discapacidad porque, al reflejar su "capacidad de competir fiera", la sociedad encara la discapacidad "de una forma completamente distinta".

"Esta demanda social es inaplazable", ha sentenciado Caballero, y ha agradecido al expresidente Zapatero que se sitúe a la cabeza de esta movilización por la igualdad de derechos. "Hay que esmerarse en buscar el espacio, la permeabilidad, la forma. Este es un empeño en el que lo local queremos estar", ha dicho Caballero.

En este sentido se ha expresado también Zapatero, quien ha señalado el mundo de lo local como "una de las vertientes más importantes" para el cumplimiento de la nueva ley. "Lo más cercano, lo más visible que puede hacer el cambio deseable y posible, se tiene que realizar con el liderazgo de lo local", ha insistido el expresidente socialista.

"PONER EN EL CENTRO A LAS PERSONAS"

Por último, ha tomado la palabra en la inauguración de las jornadas la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Pilar Díaz, quien ha definido a Zapatero y a Caballero como "dos grandes personas, en dos grandes instituciones". En su intervención, ha remarcado que el 90 por ciento de las personas con discapacidad no nacen con ella, sino que tienen que adaptarse, y ha aseverado: "Yo no puedo dejar mi discapacidad atrás. Yo vengo con ella y me iré del cargo con ella".

La secretaria de Estado ha aplaudido la organización de este foro porque contribuye a generar "conciencia social". "Para mí es un honor estar sentada al lado de Zapatero", ha indicado, y ha recordado que España, bajo su mandato, se convirtió en el tercer país en firmar la Convención de la ONU sobre las Personas con Discapacidad. "En España somos 3.800.000 personas con discapacidad, pero en el mundo son mil millones. Tenemos claro que nuestro objetivo es reponer los derechos y poner en el centro a las personas", ha concluido.