Zapatero se compromete a mantener vigente el Pacto Antiterrorista hasta que acabe ETA en una entrevista con Garzón

Actualizado 27/01/2006 20:20:21 CET

Rajoy, entrevistado también por el juez, apuesta por mantener el acuerdo "por encima de cualquier otra consideración de futuro"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a mantener vigente el Pacto antiterrorista hasta el final de ETA en una entrevista que concedió a Baltasar Garzón y que está incluida en el libro del juez 'La lucha contra el terrorismo y sus límites', de la editorial Adhara. Por su parte, Mariano Rajoy pide que se mantenga ese acuerdo "por encima de cualquier otra consideración de futuro".

La entrevista que hizo Garzón a Zapatero para ser incluida en esta obra, recogida por Europa Press, tuvo lugar en julio de 2004 y, durante la misma, el jefe del Ejecutivo recordó que en su discurso de investidura prometió que su objetivo prioritario sería la lucha "sin cuartel" contra el terrorismo con los recursos de una sociedad democrática.

"Ahora reafirmo ese compromiso. Siempre he pensado, también lo dije entonces, que no hay razón en el terrorismo, no hay sentido en el terrorismo, no hay política en el terrorismo --adujo--. Sólo hay terror, muerte, chantaje. Sólo hay voluntad de someter, de sojuzgar, de destruir la voluntad de hombres y mujeres, de eliminar sus convicciones. Es una afirmación, creo, que todos podemos y debemos compartir".

Dicho esto, subrayó que la "potente y continuada" actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado; la "leal" cooperación internacional; la "sólida" unidad de los demócratas y un "respeto escrupuloso" a la legalidad han dado como resultado que "haya disminuido de forma radical" la presión terrorista que la sociedad española ha padecido durante años.

Preguntado por las diferencias entre su estrategia antiterrorista y la de José María Aznar, respondió que, en este área, "son mucho más significativos y numerosos los factores en común que las diferencias". Tras establecer que los Pactos de Ajuria-Enea, Madrid y el Acuerdo por las Libertades han sido "hitos" en la historia contra el terrorismo, determina que han tenido que convivir "con tentaciones a las que no siempre todos se han sabido resistir".

"Porque ha habido confusión voluntaria entre terrorismo y nacionalismo. Porque ha habido utilización electoral y partidista del terrorismo. Porque ha habido acusaciones intolerables de complicidad. Porque ha habido apropiaciones individuales de valores, normas e instituciones que son de todos y que sólo si son de todos, conservan su sentido", sostuvo. Dicho esto, apuntó que seguir creyendo que en el campo de la lucha antiterrorista se mueve mejor la derecha "es un error que la historia demuestra".

ZAPATERO: NO AL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS

En la citada entrevista, el presidente del Gobierno se refiere también a la lucha contra el terrorismo internacional y asevera que no puede resultar eficaz si se utilizan "medios o instrumentos no previstos para ella". "Lo diré claramente: La guerra y el consiguiente uso de las Fuerzas Armadas para operaciones directas de lucha contra el terrorismo internacional son recursos no idóneos para lograr la victoria en este campo", señaló.

Zapatero, que apuesta una vez más por la cooperación internacional y la alianza de civilizaciones en este terreno, añade además que sería conveniente "fomentar el diálogo, la búsqueda de soluciones pactadas, la apuesta por la solución pacífica de conflictos". "Conlleva una opción por la diplomacia preventiva", apostilló.

RAJOY: EL ENTORNO TAMBIÉN ES ETA

También el líder de la oposición es entrevistado por el juez Garzón en su libro: Rajoy saca a colación, en primer lugar, que su visión sobre esta cuestión responde, además de a la de un político, a la de quien ejerció como ministro de Interior "y por ende con un contenido eminentemente práctico".

A continuación, apuesta por hacer contra ETA todo lo posible "sin más límite que la ley" y, en segundo lugar, por no perder la conciencia de que ETA no es sólo el ejecutor material, "sino que es también el que le da apoyo, el que le financia, el que le proporciona infraestructura, el que le brinda cualquier suerte de ayuda, incluyendo al que le ofrece apoyo político".

Para ser eficaces en la lucha contra el terrorismo, dijo, hay que ser conscientes de que "eso que algunos han llamado el entorno de ETA, efectivamente también es ETA", enfatizó. "Y quiero señalar que las resoluciones dictadas, las instrucciones de los sumarios abiertas y el empeño que han puesto algunos jueces para que se cumpla la ley en España, y me refiero muy especialmente a usted, por supuesto --le dice a Garzón--, también han sido enormemente decisivas en la lucha contra el terrorismo. Esto es así porque al final la policía detiene, el Gobierno pone medios y fija estrategias, pero la condena la dictamina un juez, porque precisamente así es la esencia del Estado de Derecho y la esencia de la democracia".

Tras hacer un repaso por todas las reformas legales que impulsó el Ejecutivo de José María Aznar en la legislatura anterior, recalcó que ese tipo de medidas debe seguir realizándose en un futuro, "pues no se debe flaquear ni mirar hacia otro lado cuando hay que cumplir escrupulosamente la Ley".

"Es muy importante lo que ha sucedido durante los últimos años, y que debe seguir sucediendo en el futuro, en España: los acuerdos alcanzados en al política antiterrorista de los grandes partidos políticos. Y quiero decir que la primera decisión que adopté cuando perdí las elecciones fue renovar con el Partido Socialista y con el Gobierno el pacto antiterrorista. Debemos mantenerlo por encima de cualquier otra consideración en el futuro --sentenció--. Más claro no se puede decir".

DIFERENCIAS ENTRE TERRORISMO ETA Y "NUEVO TERRORISMO"

Cuando se le interroga por las hipotéticas diferencias entre el terrorismo de ETA y el "nuevo terrorismo", contestó que el primero siempre ha estado organizado piramidalmente, dotado de un liderazgo paramilitar y con "sustrato ideológico puro". "El nuevo terrorismo es distinto, pues se fundamenta en un liderazgo espiritual o ideológico-religioso que se organiza mediante estructuras de red difusas y dispersas".

"El terrorismo islámico, en cambio, se organiza en franquicias, en la que cada cual aniquila como le interesa. Aquí no hay una estructura piramidal a la que alguien da un orden, no: aquí se forman estructuras en red muy difusas que, además, se encuentran mucho tiempo seguido sin actuar. Probablemente ni se conocen entre ellos y, por tanto, tienen una flexibilidad operativa excepcional. Además, están acentuando por métodos muy temerarios, incluidos los ataques suicidas. Disponen también de una enorme capacidad de financiación y se sirven de la comisión de los delitos más lucrativos para hacerlo Además, cuentan con el apoyo de Estados fallidos y criminales", dijo.

SÍ A LA DIMENSIÓN MILITAR

Finalmente, Rajoy se pronuncia también sobre la posible intervención militar contra el terrorismo, aunque en la línea contraria expresada previamente por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Ahora, cada vez más el mundo entiende que también hay una dimensión clara en la contra el terrorismo que es la militar (...). Por lo tanto, una de las novedades que se están produciendo en los últimos años en la lucha contra el terrorismo es la dimensión militar, el papel que tanto la Alianza Atlántica como las Fuerzas Armadas pueden desempeñar contra el terrorismo, que es militar", concluyó.