Zoido avisa a Puigdemont de que "no se saldrá con la suya": "La inhabilitación se comunica y se cumple"

Actualizado 30/07/2017 11:03:42 CET

Defiende la actuación de la Guardia Civil y advierte de las consecuencias penales para quienes "han perdido el norte" al convocar el referéndum

Confía en los Mossos y le recuerda a su nuevo director que será responsable "no sólo por cómo actúe sino por las órdenes que dé"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "no se saldrá con la suya" si continúa con los planes para la convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre saltándose la ley. "La inhabilitación es una medida que se toma, se comunica y se requiere su cumplimiento; no se trata de una apreciación personal", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

Zoido ha respondido de esta forma al ser preguntado por la preocupación del Gobierno --"la respuesta será firme y manteniendo la prudencia", según él-- ante las últimas declaraciones de Puigdemont asegurando que no aceptará la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de que sea inhabilitado. "Es una apreciación suya pero nadie le ha preguntado", ha asegurado el ministro, que añade: "La situación es que si así se declara, está inhabilitado se sienta él o no inhabilitado".

"Estamos hablando de hipótesis, pero si él está inhabilitado y sigue realizando actos para lo cual está inhabilitado, pues está infringiendo la ley penal, y tendrá la consecuencia que lleva aparejada", ha continuado Zoido. "Si hay que hacer un requerimiento, se hace donde haya que hacerlo, donde lo decida la autoridad judicial", ha dicho, antes de insistir: "Lo que no se puede consentir es que se vulnere la ley y no pase nada".

El ministro ha lamentado las "ocurrencias" de quienes "han perdido el norte" y caminan "sin rumbo", utilizando las instituciones "con fines partidistas". "Al final de su camino", ha señalado en referencia a los partidos independentistas, "no van a tener nada salvo la frustración de algunos y el desencanto de tanta gente que ha visto el tiempo que se ha perdido y las discusiones que se han formado incluso dentro de familias".

"SUS PROPIOS ÓRGANOS ESTÁN EN CONTRA"

"Han cogido un camino en el que no pueden tener más informes en contra de los órganos constitucionales y también de sus propios órganos consultivos", ha señalado Zoido, aludiendo a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y del letrado mayor del Parlament. "Todo el mundo les está diciendo que no al referéndum", ha enfatizado.

Zoido, que es juez de carrera, extrema la prudencia al ser preguntado por Europa Press acerca de la denuncia tramitada por la Generalitat contra la Guardia Civil por tomar declaración a altos cargos del Govern. "Hacen su trabajo por orden judicial de forma ejemplar y sólo buscan defender nuestros derechos y libertades", responde.

También rehúsa extenderse sobre la compra de urnas o si teme que la estrategia independentista incluya la ocupación de espacios públicos y el desencadenamiento de desórdenes públicos. "No sé qué acciones querrán ejecutar que pueda suponer algún tipo de desorden, ahí no voy a entrar, pero para cada actuación habrá que responder con la ley y el Estado de Derecho", ha asegurado.

Sí se detiene para denunciar protestas, como la convocada por la CUP, frente a las dependencias de la Guardia Civil en Travessera de Gracia, en Barcelona. "No se puede intimidar a quienes nos protegen", ha recordado.

Zoido también se ha dirigido a los Mossos d'Esquadra. "No puedo pensar", ha dicho, "que quienes están sirviendo al cumplimiento de la ley, quienes entre una de sus obligaciones fundamentales está que se cumpla la ley y, si no, corregir al que no cumple, puedan ser los primeros en no cumplir la ley". "Ni me lo planteaba con el anterior conseller ni ahora tampoco", enfatiza.

También se ha referido, a preguntas de Europa Press, al nuevo director de los Mossos, Pere Soler, quien en el pasado dijo que le daban pena todos los españoles y que el 1 de octubre no se podrá evitar que se vote la independencia. Según Zoido, esas declaraciones fueron "desafortunadas" aunque deben quedar en la "esfera política". "En cuanto a la obligación que tiene", ha resumido, "tendrá que responder no sólo por como él actúe sino también por las órdenes que dé".

MADURO Y PEDRO SÁNCHEZ

Con continuas apelaciones a la responsabilidad de todos, Zoido ha explicado que la forma en la que se pretende proclamar una República catalana independiente guarda algunas similitudes con la Asamblea Constituyente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Hay elementos que parecen que son muy parecidos, aunque no es idéntico: parece que van a un destino en el que no va a haber nada salvo mucha frustración", ha señalado en referencia a los planes del Govern.

Zoido ha aprovechado para hacer un llamamiento al resto de partidos, eludiendo la confrontación con la oposición. "En lo básico, que es que no puede celebrarse este referéndum, yo creo que la posición de partidos como el PSOE será la misma que la del resto de partidos constitucionalistas ante algo manifiestamente ilegal", ha defendido.

"El tema prioritario", ha sostenido Zoido, "es que mantengamos la vigencia de la Constitución Española y que la soberanía nacional no se vea en cuestión". "Luego el PSOE --ha comentado-- tendrá que resolver sus problemas, que es que en algún sitio piensa una cosa y en alguna comunidad autónoma piensa otra". "Pero no es el momento ni soy la persona indicada de meterme en lo que tienen que hacer otros", ha concluido.