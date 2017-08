Zoido defiende la independencia de UCO y UDEF: "Lo que importa es mantener su probada eficacia"

Publicado 06/08/2017 12:05:52 CET

Sostiene que "en absoluto" las fuerzas de seguridad están desbordadas en su lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado la utilización política de la UCO y la UDEF, las unidades especializadas en la lucha contra la corrupción de la Guardia Civil y la Policía Nacional a las que defiende pese a que "a veces se produce algún fallo". "Lo que a los ciudadanos les importa es la eficacia de estas unidades, que es algo que está sobradamente acreditado", ha defendido en una entrevista con Europa Press.

"Yo niego la utilización política por parte de la UDEF y por parte también de la UCO", ha asegurado Zoido, molesto por que "en algunos casos unos los critican cuando les perjudica y otros lo defienden porque perjudica al adversario". "Siempre he defendido --ha añadido-- la independencia policial a la hora de investigar y recoger pruebas, y que después sean otros, los jueces y fiscales, los que tengan que valorar".

Las asociaciones profesionales de guardias civiles se han quejado en las últimas semanas de lo que definen como una "campaña de acoso" de determinados sectores contra los investigadores de la UCO. El 3 de julio, el coronel jefe de esta unidad, Manuel Sánchez Corbí, agradeció por carta que se pidiera en el Consejo del Instituto Armado que el Ministerio del Interior expresara su apoyo a la UCO.

El ministro recurre a los datos para poner en valor el balance "exitoso" tanto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En 2016, recuerda, la UCO consiguió bloquear o aprehenderse efectos valorados en casi 130 millones de euros y la UDEF hizo lo propio con otros 210 millones.

Zoido, que llevó al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano un cambio en las jefaturas de ambos Cuerpos (se ha eliminado las figuras de los directores adjuntos operativos), se refiere a las "reflexiones" abiertas en el Ministerio del Interior con el objetivo de ser "muy respetuosos con el marco competencial".

"A veces se produce algún fallo, se producen acusaciones, investigaciones, imputaciones sobre personas que después son absueltas o archivadas", ha señalado, sin citar ningún caso concreto. "A ninguno", insiste, "nos gustaría pasar por una situación de esas".

RESPETO AL SECRETO DE LAS ACTUACIONES

Al ser preguntado por Europa Press si tiene ya un plan concreto al respecto, Zoido continúa: "No le vamos a echar la culpa a nadie concreto. Un informador tiene ese deber de informar. Pero todos deberíamos respetar el secreto de las actuaciones, que conllevaría que uno pueda defenderse en mejores condiciones que si se hace público con filtraciones y una interpretación no acorde con lo que haya en el propio sumario".

El ministro es cuestionado si se está refiriendo a su 'número dos', el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la polémica en la que se vio envuelto tras aludir los fiscales del 'caso Lezo' a una investigación supuestamente chivada y que mereció una disculpa del fiscal general del Estado. Más recientemente, se ha informado de que el sumario del 'caso Púnica' incluye unas facturas y correos de la etapa en la que Nieto era presidente del PP de Córdoba.

"Convive mucho aquí conmigo, lo he visto sufrir, y no le deseo ese sufrimiento a nadie", ha señalado el ministro, que se remite a las explicaciones prestadas por Nieto y por el PP de Córdoba. "Todo está justificado", ha resumido, "yo lo que pido es que, cuando se dan las explicaciones rápido no se siga manteniendo el velo de duda de una posible culpabilidad. Tenemos que ser realmente transparentes cuando damos una explicación, que debe ser inmediata".

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Otro de los frentes abiertos en Interior desde que asumió esta cartera ministerial en noviembre de 2016 es la lucha contra el narcotráfico en zonas como el Campo de Gibraltar, a donde ha viajado en varias ocasiones para mostrar su apoyo a los efectivos policiales. Algunos mandos denuncian que están desbordados.

Zoido señala que se ha reforzado el número de efectivos de la Policía y la Guardia Civil. "Hemos llevado a cabo un aumento de 154 agentes para luchar contra el narcotráfico, así como para la Operación Verano y la Operación Paso del Estrecho", ha indicado, "que tiene como objetivo combatir a unas bandas de narcotraficantes que cada vez están más especializadas, cuentan con mejores medios y son más agresivas y peligrosas".

"Por ello se ha aumentado el número de efectivos de unidades de acción rápida y de prevención y reacción y, por otro, se han añadido algunos medios materiales para mejorar la lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, para aumentar la propia seguridad de los agentes para que no vuelvan a sufrir agresiones", ha insistido Zoido.