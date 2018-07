El abogado de 'La Manada' ve el rechazo de la Audiencia a los recursos como un "varapalo" a Fiscalía y acusaciones

Actualizado 18/07/2018 17:01:58 CET

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado Agustín Martínez, que ejerce la defensa de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, se ha mostrado satisfecho por la decisión de la Audiencia de Navarra de desestimar los recursos interpuestos por la Fiscalía, la acusación particular, que representa a la víctima, y las acusaciones populares contra la libertad provisional.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha señalado que esta decisión supone "un cierto varapalo" para los argumentos del Ministerio Público y a las acusaciones, "desacreditando de manera sorprendente" las alegaciones recogidas en los recursos. "No había causa en sus argumentos para que el tribunal cambiara su criterio", ha subrayado.

Así se ha manifestado este miércoles el letrado de la defensa después de que la Sección Segunda en su resolución señale que la decisión conocida el auto del 21 de junio es "firme" y contra él no cabe recurso alguno. Este auto vuelve a contar con el voto particular del presidente de la Sala, que muestra su "discrepancia" con respecto a que la prisión provisional pueda ser eludida mediante fianza y aboga por la prórroga de la prisión provisional sin fianza hasta la mitad de la pena impuesto, es decir, cuatro años y seis meses de prisión.

DECISIÓN "ESPERADA"

Martínez ha afirmado que, "no por esperada, están menos satisfechos" por la decisión del tribunal, que se limita a ratificar los argumentos del auto del 21 de junio, en el que la Sala, con mayoría de dos magistrados a uno, decretó la libertad provisional de 'La Manada' basada en que no apreciaban riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido "notablemente" en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.

José Ángel Prenda, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, los cuatro condenados que defiende Martínez, están "satisfechos" con la decisión del tribunal y actúan "responsablemente" para cumplir con las medidas cautelares y obligaciones, según su abogado.

Sobre el voto particular del presidente de la Sala, Martínez ha señalado que el tribunal tiene "criterios divergentes" a la hora de resolver y el voto particular se ratifica en sus argumentos sin aportar ninguno nuevo.

En cuanto a la situación del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que acudió a una oficina del DNI en Sevilla para intentar obtener el pasaporte, la Sala indica este miércoles que será objeto de la debida resolución en un auto independiente.

DESESTIMADOS LOS RECURSOS

Según la Sala, los recursos de súplica planteados deben ser desestimados de conformidad con "los razonamientos jurídicos expuestos en el auto impugnado" que a su juicio "no han sido desvirtuados por las alegaciones de los recurrentes".

En primer lugar, señala que todos los recursos "omiten la debida consideración, y consecuencias que de ello deben extraerse, de la reiterada doctrina constitucional de aplicación al caso" y que ya, dice, recogió en el auto recurrido.

Expone que "dichos procesados estaban próximos a cumplir los dos años de prisión provisional, pretendiéndose por las acusaciones agravar aún más esta situación de privación de libertad sin sentencia firme, prolongándola hasta la mitad de la pena impuesta".

Añaden los magistrados que "se nos exige que hagamos un pronóstico, un juicio sobre 'hechos inciertos e imposibles de predecir', 'futuribles', como son el riesgo de fuga o de reiteración delictiva, y para poder afirmarlos como tales no basta con que 'pudieran resultar plausibles', sino que, por las propias exigencias del derecho a la presunción de inocencia y de la preeminencia del derecho a la libertad, deben existir buenas y poderosas razones".