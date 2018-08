Ainhoa Aznárez llama a aprobar Presupuestos para 2019 y a terminar la legislatura en torno al acuerdo programático

Publicado 31/08/2018 11:52:58 CET

En el tercer año de legislatura se han registrado un total de 2.153 iniciativas en el Parlamento foral

PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que las fuerzas del cuatripartito tienen por delante en el nuevo curso político "el reto de aprobar presupuestos y terminar la legislatura como nos comprometimos en 2015", cuando se pactó el acuerdo programático sobre el que se sustenta el Gobierno de Navarra.

"Yo trabajaré para que las cuatro fuerzas se mantengan en ese acuerdo y si hay más fuerzas que se sumen, mucho mejor, porque revertirá en la ciudadanía", ha manifestado Ainhoa Aznárez, en una rueda de prensa en la que ha presentado la memoria de actividades del tercer año de legislatura.

Durante su comparecencia, Ainhoa Aznárez ha resaltado "la capacidad de diálogo y de búsqueda de acuerdos que se ha dado en este periodo entre 26 parlamentarios para sacar adelante iniciativas, leyes, en definitiva, políticas que redundan en el bienestar de la ciudadanía, en su progreso, en la calidad democrática de nuestros servicios".

Asimismo, Aznárez ha señalado que "es bastante satisfactorio ver cómo los peores augurios sobre este Parlamento, sobre esa capacidad de diálogo y toma de acuerdos y gobernanza compartida no se han cumplido". "Lejos de aquellos anuncios sobre la no capacidad para aprobar presupuestos o no lograr acuerdos entre distintas formaciones para aprobar leyes, hemos aprobado tres Presupuestos de Navarra y hasta cerca de 80 leyes, todas ellas con una incidencia directa en el progreso y bienestar de la ciudadanía", ha indicado.

La presidenta del Legislativo ha afirmado que "esto nos pone a la vista un horizonte esperanzador si continuamos utilizando ese diálogo, ese consenso y esa búsqueda de acuerdos para lograr una política que tenga a las personas en el centro de la vida pública".

Sobre la posibilidad de que la cercanía de las elecciones afecte a la estabilidad del cuatripartito, Ainhoa Aznárez ha afirmado que en 2015 "el Parlamento estuvo dos meses trabajando para llegar a un acuerdo entre cuatro formaciones diferentes, un trabajo que no se había dado en nuestra comunidad, y ese consenso no se rompe de la noche a la mañana".

Por otro lado, ha declinado pronunciarse sobre aspectos relativos a la situación de su grupo, Podemos, y ha dicho que comparecía "como presidenta del Parlamento". "Soy la voz de este Parlamento, de sus cincuenta parlamentarias y parlamentarios, no represento a un grupo político", ha indicado.

BALANCE DE ACTIVIDADES

Durante la rueda de prensa, Ainhoa Aznárez ha explicado que en el último periodo de sesiones, de mayo de 2017 a mayo de 2018, se han registrado un total de 2.153 iniciativas, unas 300 menos que en el periodo anterior y 300 más que hace dos años, y en todo caso, más que en otro periodo de cualquier legislatura precedente.

En este tercer año de la legislatura se han aprobado 24 leyes forales, 14 de ellas correspondientes a proyectos remitidos por el Gobierno de Navarra y 10 leyes forales de entre las 27 proposiciones de ley foral presentadas por los grupos políticos de la Cámara. De las veintisiete proposiciones de ley foral presentadas, cinco no fueron tomadas en consideración, dos fueron retiradas, una no admitida y ocho no concluyeron su tramitación parlamentaria.

Entre las normas aprobadas, Aznárez ha destacado la ley foral de Accesibilidad Universal; la de Residuos y su Fiscalidad, la de Conciertos sociales en ámbitos de salud y servicios sociales, y la de Contratos Públicos.

Además, ha mostrado su deseo de que los grupos sean capaces de llegar a acuerdos para aprobar cambios en la ley foral sobre víctimas de actos cometidos por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, después de que el Tribunal Constitucional anulara el grueso de la ley aprobada la legislatura pasada. "Me imagino que se intentará modificar aquellos artículos que el TC ha dicho que no se ajustan a ley. Creo que hay que estar con todas las víctimas, porque una sociedad sin verdad, justicia, memoria y reparación no es una sociedad sana ni democrática", ha señalado.

Dentro de las funciones de impulso y control al Gobierno, se han formulado 14 interpelaciones y 574 preguntas. De éstas, 358 han sido preguntas con respuesta oral ante el Pleno o Comisión y 216 con respuesta escrita.

Además, el Gobierno ha debido hacer frente a 213 solicitudes de comparecencia ante las Comisiones parlamentarias para dar cuenta de su gestión.

En el apartado de control de las actuaciones del Ejecutivo y pronunciamiento político, se han registrado 871 peticiones de información y se han aprobado 91 resoluciones y 153 declaraciones institucionales, por lo que, a juicio de Ainhoa Aznárez, en este tercer año de la legislatura "se ha visto el dinamismo de una Cámara marcada por la pluralidad política y la estabilidad, sobre la que se habían sembrado dudas, y que espero marque los meses de legislatura que quedan, ampliando si es posible esas mayorías".

Los distintos órganos de la Cámara han celebrado un total de 462 sesiones en 475 reuniones, de las que 37 corresponden al Pleno, 12 a la Mesa, 49 a la Mesa y Junta de Portavoces, y 364 a las Comisiones (324 sesiones de trabajo y 40 visitas).

ACTIVIDAD DE LA PRESIDENCIA

En el capítulo de las actividades de dirección y de representación de la presidenta de la Cámara, Aznárez ha valorado los más de 400 actos contabilizados en su agenda pública, la mayoría enmarcados en el ámbito de las relaciones institucionales. Ha señalado que, tal y como anunció cuando dio comienzo la legislatura, "hemos querido visibilizar la transformación, el cambio en la institución, y lo hemos querido trasladar en la accesibilidad de la Cámara, en la apuesta por acoger la agenda social y que conviva con la agenda política. Tengo muy presente -ha concluido- que esta es la casa de representación de todo el pueblo navarro, y por eso ha de estar presente más que nunca".

La presidenta de la Cámara ha querido mostrar su "satisfacción" por la renovación del sistema audiovisual del Parlamento, que abarca "la renovación de todo el sistema de centralita de votaciones, señal de vídeo, infraestructura necesaria para el funcionamiento de la Cámara y para poder informar correctamente". Proyecto que por distintos avatares se ha demorado hasta hoy, "pero que por fin se podrá acometer en esta legislatura".

Ha destacado asimismo otras actuaciones que han dado seguimiento a las ya impulsadas desde Presidencia en años anteriores, como el Plan de Igualdad del Parlamento de Navarra, el Plan de Sostenibilidad y el cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Comptos, como el deber de tributar de sus señorías por el kilometraje, la eliminación de los desayunos que se servían en Mesa y Junta o la eliminación del agua embotellada.

Aznárez ha manifestado que continuará con la labor divulgativa que supone el 'Parlamento Abierto', ya que "realiza una labor pedagógica tanto para las distintas localidades donde se acercan al trabajo que hace el Parlamento, como a los propios políticos que en ocasiones estamos un poco alejados de los problemas de los entornos rurales". Otra prioridad es lograr que "se implementen las leyes que se aprueban en el Parlamento, y también los planes internos que hemos elaborado".

Asimismo, la presidenta ha añadido que el objetivo "prioritario" para el próximo curso es "lograr que las iniciativas que se realizan en el Parlamento tengan incidencia en la ciudadanía". "No nos vale de nada tener récord de actividad si la ciudadanía no lo nota, tenemos que empeñarnos que la política está para servir al pueblo", ha añadido.