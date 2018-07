Alli prevé terminar la redacción de la nueva ley foral de violencia de género a finales de 2013 y aboga por el consenso

Actualizado 02/05/2013 19:58:25 CET

Registradas 1.096 denuncias en 2012 en Navarra, un 11% menos que en el año anterior

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha afirmado que su departamento prevé que la redacción de la nueva ley foral de violencia de género terminará a finales de este año y ha esperado que el mismo "vea la luz con consenso y participación de todos".

Así lo ha afirmado Alli este jueves en comisión parlamentaria, donde ha comparecido, a petición de Bildu, para informar sobre el número de denuncias presentadas por violencia de género en el año 2012.

En su intervención, el consejero ha puesto de relieve que su departamento ha comenzado a trabajar ya en la redacción de una nueva ley foral de violencia de género y ha mostrado su intención de que "el proceso de elaboración sea totalmente participativo, tanto en la fase de diagnóstico previo, en la que ahora estamos inmersos, como en el de la elaboración del texto".

En concreto, se ha previsto la participación en "cuatro niveles diferentes que intervendrán en prácticamente todas las fases de elaboración del nuevo texto", ya que el fin último del consejero es "el consenso de todos en el texto final".

En un primer lugar, se ha referido al Instituto Navarro de la Familia y la Igualdad, la secretaría general técnica del departamento de Políticas Sociales, los miembros de la Comisión de Seguimiento y los grupos técnicos de trabajo creados en el seno de dicha Comisión. Su principal función, ha explicado, es la elaboración del primer documento base de la ley.

En un segundo nivel, según ha expuesto Alli, se incluye la participación de agentes sociales y otras entidades, asociaciones de mujeres, colegios profesionales, agentes de igualdad, trabajadores sociales, universidades, sindicatos, organizaciones empresariales, y profesionales y entidades que colaboran y actúan en el ámbito de la mujer.

Además, el consejero también quiere contar con los distintos grupos políticos del Parlamento de Navarra y con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. En cuarto nivel, la redacción de la ley también contempla la participación ciudadana.

1.096 DENUNCIAS EN 2012

Por otra parte, Alli ha informado de que el número de denuncias registradas en 2012, un total de 1.096, supone una reducción respecto al año anterior del 11 por ciento. En concreto, el titular de Políticas Sociales ha explicado que en 2011 se contabilizaron 1.227 denuncias; en 2010, 1.210; en 2009, 1.314; y en 2008, 1.272.

Además, ha informado de que de las 1.096 denuncias registradas el pasado año en Navarra, un 24,09 por ciento fueron por violencia física; un 10,22 por ciento, por violencia psicológica; y un 42,24 por ciento, por ambas violencias. Además, un 8,49 por ciento del total de denuncias fueron por violencia sexual y un 14,96 por ciento, por otras violencias.

El consejero también ha destacado el "incremento importante" en el porcentaje de mujeres denunciantes jóvenes, entre los 18 y 24 años, que "sitúan a este tramo de edad a la cabeza de mujeres víctimas que denuncian".

"RESOLVER LAS DESIGUALDADES"

En el turno de los grupos parlamentarios, Bikendi Barea, de Bildu, ha considerado que las casi 1.100 denuncias contabilizadas el pasado año "son preocupantes y no son aceptables" y ha advertido de que "hasta que no se resuelvan las desigualdades entre mujeres y hombres no se resolverá la violencia machista". Ha celebrado que la ley sobre violencia de género "se vaya a cambiar" y ha realizado diferentes aportaciones a la misma, que espera se incluyan en la nueva normativa.

Por parte de UPN, José Antonio Rapún ha valorado que las acciones desarrolladas por el departamento foral de Políticas Sociales en esta materia "son acertadas" y ha destacado que "las denuncias han disminuido". "La violencia de género es una lacra social que hay que seguir trabajando", ha apuntado.

La socialista María Victoria Arraiza, que ha valorado que la nueva ley contemple la participación, ha insistido en que "hay que trabajar desde la escuela" para luchar contra la violencia de género, ya que "la prevención es importantísima". Además, ha apostado por que la administración responda "de manera urgente y ágil" para "proteger" a las personas que sufren esta violencia.

En representación de Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha valorado el descenso en las denuncias registradas por violencia de género, aunque ha advertido de que esta reducción no tiene por qué significar "una disminución de la violencia de género como tal". El parlamentario, que también ha puesto de relieve la importancia de la participación para la redacción de la nueva ley, ha lamentado que "estamos lejos de conseguir una sociedad con una igualdad efectiva", por lo que ha abogado por "seguir dando pasos para acabar con la violencia de género".

Por su parte, la 'popular' Amaya Zarranz ha abogado por buscar la "unión" de los partidos políticos ante el tema "dramático" de la violencia de género. En este sentido, ha valorado que es "perfecto" que "se abra un proceso participativo y se busque el consenso" para la elaboración de la nueva ley.

El parlamentario de I-E Txema Mauleón ha defendido que es "fundamental" poder contar con "un instrumento que midiera la evolución de la violencia de género real". Por otro lado, Mauleón ha asegurado que "la respuesta del sector público para prevenir y tratar los casos de violencia de género está sufriendo un grave retroceso porque hacer más con menos es muy difícil".

Por último, el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza también ha señalado que aunque el número de denuncias por violencia de género se haya reducido, se desconoce "si hay más violencia de género".