Aprobada la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de Sodena

Publicado 20/09/2018 20:43:47 CET

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena, entre ellas su inversión en Davalor, Iberdrola, Etxauri Forestal y Caviar Per Sé.

La iniciativa, planteada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, ha salido adelante con los votos de estas cuatro formaciones y el PSN y el voto contrario de UPN y PPN. No ha prosperado la propuesta de crear una comisión de investigación específica sobre Davalor, propuesta por UPN, PSN y PPN, al contar con el apoyo de estos tres partidos y la oposición del cuatripartito.

El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniain, ha afirmado que el cuatripartito "cuantas más tretas y jugarretas por impedir que se conozca la verdad y los pormenores del caso Davalor más sospechas levantan". Ha asegurado que es una comisión de investigación que "merece la pena tomarse en serio, queremos obtener información sobre posibles actos de corrupción por parte de un consejero y el Gobierno" para que "la opinión publica pueda juzgar y tomar sus decisiones". El regionalista ha considerado que "el objeto debe estar delimitado en la inversión de Davalor" y la investigación "debe estar orientado al Gobierno, no a la oposición. Es una maniobra infantil".

Por Geroa Bai, Koldo Martínez ha asegurado que las formaciones del cuatripartito "queremos que se investigue la actuación de Sodena con Davalor" y ha acusado a la oposición de mentir al decir lo contrario. En esta misma línea, ha afirmado que algunos partidos "no quieren que se investigue" las inversiones de Sodena en Iberdrola, Etxauri Forestal o Caviar Per Sé. "No se van a ir ustedes tan limpios cuando investiguemos todas estas inversiones de Sodena", ha aseverado Martínez que ha destacado que "lo que buscamos fundamentalmente es mejorar el procedimiento de toma de decisiones de Sodena, un instrumento fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad".

El representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha mostrado su voluntad de que "se conozca toda la verdad y sólo la verdad de lo que sucedió en Davalor pero queremos abrir ese foco" para "hablar de otras inversiones". Ha explicado que lo que se pretende es saber si el procedimiento de la sociedad pública en la concesión de préstamos o compraventa de acciones "era el habitual, era correcto o no", si se cumplieron los protocolos o si había estudios de viabilidad. Sobre el caso de Davalor, Araiz ha destacado que "si hubiera alguna responsabilidad las tendrá que asumir quien las tenga que asumir" si bien ha señalado que "por lo que conocemos no se ha producido ningún tipo de engaño".

Desde el grupo parlamentario de Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, Carlos Couso ha criticado que Sodena "no está regulado" y ha indicado que "hay que cuestionar" su funcionamiento, pero "nadie está por eso", ha lamentado. Para Couso, la sociedad es "un instrumento al servicio del gobierno de turno, presidido por el consejero del ramo, que funciona únicamente por los informes que se dote a si misma y sin estar sometida a las regulaciones que este tipo de sociedades pueda tener en el resto de Europa". Asimismo, ha asegurado que la diferencia entre Davalor y otras inversiones "es que, en este caso, Sodena puso una serie de controles y condiciones para seguir abriéndole el grifo de la inversión pública, cosa que no ha pasado en otros casos" como Caviar Per Sé, Parquenasa o el Circuito de Los Arcos.

Por su parte, el portavoz del PSN, Guzmán Garmendia, ha acusado al Gobierno de Navarra y el cuatripartito de estar "haciendo el absoluto ridículo" al pedir "llenar de porquería y mugre" la comisión de investigación "para tapar debajo de la alfombra todas sus porquerías". El socialista ha criticado la ausencia en el pleno del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, del que ha afirmado que "en un verano, nada más llegar al Gobierno, monta un consejo de administración y una parafernalia para otorgar unas ayudas a una empresa que ya le advertimos que iba a ser fallido".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha criticado las "trabas y obstáculos por parte del cuatripartito y el Gobierno de Navarra para impedir que investiguemos única y exclusivamente Davalor". Algo que le ha llevado a pensar que "hay mucho que ocultar y muchas vergüenzas por esconder" y ha sugerido la posibilidad de que se hayan producido "irregularidades". Beltrán ha asegurado que Sodena sabía que Davalor "estaba en la cuerda floja" y ha recordado que desde 2012 hasta julio de 2015 la sociedad pública había desestimado la concesión de prestamos a Davalor aludiendo a la "falta de realismo del plan de negocio de la empresa, la crítica situación económica y la necesidad de contar con inversores privados".

Finalmente, el representante de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha destacado que "la mayoría parlamentaria que sostiene el Gobierno no va a bloquear una comisión de investigación solicitada por la oposición", algo que ha considerado "inaudito" y no como sucedía, ha dicho, en gobiernos anteriores. Así, ha indicado que la comisión de investigación va a abordar el caso de Davalor, además de otras operaciones de anteriores Ejecutivos como la inversión en Iberdrola "donde se perdieron 30 millones". Nuin ha resaltado que "vamos a poner mucha énfasis en analizar los procedimientos y procesos de toma de decisiones y evaluación de riesgos en Sodena" con el objetivo de "que estas cosas no pasen".