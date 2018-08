Aranzadi dice que EH Bildu y Geroa Bai muestran "falta de voluntad de negociación" con las inversiones sostenibles

Publicado 29/08/2018 17:21:46 CET

PAMPLONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aranzadi ha afirmado que EH Bildu y Geroa Bai muestran una "clara falta de voluntad de negociación" respecto a las inversiones financieramente sostenibles, que ya en el mes de julio fueron el detonante de la ruptura del cuatripartito municipal, por lo que ha considerado que "el nuevo curso municipal arranca con más de lo mismo".

La agrupación de electores ha criticado en un comunicado que EH Bildu y Geroa Bai han propuesto aprobar el proyecto de las inversiones en una Junta de Gobierno "sin ningún tipo de reuniones previas y con tan solo 24 horas de plazo para analizar un documento con un total de 5.015.000 euros de inversión".

Aranzadi considera que "es una forma poco seria y nada constructiva de iniciar un debate sobre proyectos que se supone son importantes para la ciudadanía de Pamplona". "Gestionar también implica gestionar la diferencia y buscar acuerdos", ha añadido.

La candidatura ciudadana ha afirmado que "el documento acordado por EH Bildu y Geroa Bai no refleja ningún cambio con respecto al que quedó encima de la mesa en julio". "Se introducen dos mini-partidas para el carril bici de Labrit y para la Casa de las Mujeres -los dos proyectos en los que no nos pusimos de acuerdo en julio- pero no se dotan presupuestariamente para ejecutarlos antes de finalizar la legislatura. Se trata, pues, de una propuesta que finge incluir las dos demandas ciudadanas que impidieron la aprobación de las IFS, pero que tan solo incluye partidas para empezar a redactar los anteproyectos", ha indicado.

Según Aranzadi, el alcalde, Joseba Asiron, "insiste en la línea de trabajo marcada por nuestra expulsión del equipo de gobierno en julio: trabajar preferencialmente con Geroa Bai en el marco de unos acuerdos que van más allá del Ayuntamiento de Pamplona y para los que las propuestas de cambio más profundo son un estorbo".

En esta situación, Aranzadi ha propuesto al alcalde, a Geroa Bai y a Izquierda-Ezkerra "iniciar un proceso de diálogo público sobre las IFS, en el formato que se acuerde entre todos, pero siempre con acceso libre a las reuniones a toda la ciudadanía, para garantizar la transparencia y para que la gente pueda conocer de primera mano qué propone cada cual y, dónde están los obstáculos para el acuerdo".

Aranzadi ha asegurado que "siempre" ha mostrado "una voluntad real de llegar a acuerdos, incluso planteando en julio públicamente su disposición a seguir dialogando y aprobar el proyecto de IFS en un pleno extraordinario durante el verano, con el fin darles luz verde, sin más dilación, a los 6 millones de euros para Pamplona".