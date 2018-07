Arenas dice no tener "ningún motivo para no creer" a Santiago Cervera

Actualizado 10/12/2012 13:27:58 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado que no tiene "ningún motivo para no creer" al su compañero de partido y miembro de la Mesa del Congreso Santiago Cervera, tras su presunta implicación en un chantaje al presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin.

En declaraciones en los pasillos del Senado, Arenas ha asegurado que ha tenido conocimiento de la noticia esta mañana y que no cuenta con más información. "Estoy seguro de que él lo va a aclarar, de que ofrecerá explicaciones muy clarificadoras", ha asegurado el dirigente 'popular'.

Preguntado por la confianza del partido en Cervera, quien ha asegurado haber sido víctima de un engaño, Javier Arenas ha respondido que el PP no ha tenido "motivo para desconfiar nunca" de su diputado, miembro reciente de este partido tras su ruptura con UPN. "Luego veré las explicaciones. No tengo ningún motivo para no creer a mi compañero", ha reiterado.

El diputado del PP fue detenido el domingo en Pamplona por agentes de la Guardia Civil en el marco de una investigación por un supuesto chantaje al presidente de Caja Navarra.