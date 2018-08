Asiron aboga por "sosiego y diálogo" para abordar la ocupación del Palacio Rozalejo y cree que está en vías de solución

Publicado 24/08/2018 12:32:00 CET

PAMPLONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha reiterado este viernes que la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo debe tratarse "desde el sosiego y el diálogo" y ha indicado que cree que "esa situación está en vías de revertirse, solucionarse y todas las partes implicadas han manifestado la voluntad de diálogo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha indicado que quiere manifestar "una vez más" su voluntad de que "este tema se trate desde el sosiego y desde el diálogo, esa es la fórmula perfecta para resolver este problema concreto del 'gaztetxe Maravillas' e intentar resolver ese problema del ocio autogestionado al que tiene derecho la juventud".

Sobre la propuesta del Gobierno de instalar en el inmueble el Instituto de la Memoria Histórica, Asiron ha indicado que "el Palacio Marqués de Rozalejo por su ubicación, por su tipología, por su historia es apropiado para cualquier tipo de sede de cualquier instituto o cualquier actividad".

Según ha continuado, "desde el principio de legislatura hemos defendido que era un buen lugar para implantar una extensión universitaria, de la que Pamplona tiene una carencia bastante grande". "A partir de ahí, podría ser una magnífica sede para el Instituto de la Memoria, pero hay que tratar los temas con tranquilidad, con diálogo y con sosiego, y también hay que hablar con las asociaciones memorialistas".

Asiron ha señalado que él "no diría que el Gobierno ha optado por no dialogar" en este tema y ha agregado que "ha habido una fase inicial de todo este proceso, donde, desde nuestro punto de vista, se ha cometido un error, no lo voy a negar". "Pero creo que esa situación está en vías de revertirse, solucionarse y todas las partes implicadas han manifestado la voluntad de diálogo", ha expuesto, para indicar que "además es una cuestión que afecta fundamentalmente al barrio y tiene en esto mucho que decir".

En cuanto a otra ocupación en un piso del Casco Antiguo, el alcalde ha dicho que "las ocupaciones en general son un fenómeno constante desde siempre, se ocupan casas, se desocupan...". "Para estos casos tenemos un protocolo de actuación, de análisis de cada una de las situaciones. Y es voluntad del Ayuntamiento poner en manos de la ciudadanía todos los pisos que pertenecen al parque municipal de vivienda", ha dicho, para comentar que "estamos trabajando en ello, pero queremos hacerlo de forma ordenada".

"Tenemos un modelo y hemos puesto ya más de cien viviendas a disposición de la ciudadanía que está en situación de emergencia habitacional", ha concluido.