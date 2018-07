Familiares de fusilados ven "deprimente" que no haya dinero para exhumar

Actualizado 26/01/2015 12:05:04 CET

Critica que el Gobierno navarro "no ha destinado un euro" para recuperar restos, aunque hace un balance positivo de otros aspectos

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra ha considerado "deprimente" que, un año después de la aprobación de la ley foral que reconoce a las personas asesinadas a raíz del golpe militar de 1936, el Gobierno foral no haya presupuestado ninguna partida económica para impulsar las tareas de exhumaciones.

Olga Alcega, presidenta de la asociación, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que en todo este tiempo el Ejecutivo navarro "no ha destinado ni un solo euro para recuperar los restos de estas víctimas y lo poco que se ha ido haciendo lo hemos pagado desde la asociación".

Como ejemplo, ha considerado "vergonzoso" que el Gobierno foral haya denegado una ayuda de 10.600 euros para practicar pruebas de ADN a los diez cuerpos hallados en la sima de El Raso, en Urbasa, en marzo de 2013.

No obstante, Olga Alcega ha hecho una valoración "positiva" de aspectos que sí se han ido cumpliendo en aplicación de la ley, como la colocación de la placa que reconoce en el Parlamento de Navarra a cargos asesinados en 1936, pero ha advertido de que "78 años después de que ocurrieran los hechos, ya debemos ser exigentes".

"Es deprimente que el Gobierno no haya hecho una partida para empezar a avanzar. A mi personalmente me han hecho hincapié en que estamos en un momento de crisis, que se está trabajando con presupuestos prorrogados de hace tres años, que no hay presupuestos aprobados anualmente en condiciones, pero igual vagamente les interesa decir esto", ha lamentado.

"ESTAS VÍCTIMAS NUNCA HAN SIDO PRIORIDAD"

En este sentido, ha recordado que "en años de bonanza económica nunca se ha destinado un euro a estas víctimas". "Nuestra asociación nunca ha tenido una subvención. Las instituciones tienen un orden de prioridades y estas víctimas nunca han sido la prioridad. No nos quedemos con la crisis económica", ha señalado.

Entre los aspectos más positivos de la aplicación de la ley, Olga Alcega ha valorado la placa que se colocó el pasado 12 de enero en el Parlamento de Navarra con los nombres de 34 alcaldes, 114 concejales, dos diputados forales y un diputado en cortes asesinados tras la sublevación militar de 1936.

"Para un familiar que no ha recuperado un resto significa mucho poder acariciar un nombre en una placa. Para el que no lo ha vivido, puede parecerle algo frío, pero para un familiar que ha tenido que estar escondido, ocultando que su padre fue asesinado, significa mucho que una institución le arrope en un momento dado, que estén todos los grupos políticos, que esté el ciudadano de a pie arropándole", ha señalado.

Ha confiado además en que "muy pronto" se pueda realizar el mismo reconocimiento en el Palacio de Navarra, en recuerdo de los funcionarios asesinados en 1936.

También ha destacado entre los elementos positivos el acuerdo firmado entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para poder inhumar en un panteón del cementerio de la capital navarra los restos no reclamados de víctimas de la guerra civil.

De cara al futuro, Olga Alcega ha reclamado la retirada de "todos los símbolos franquistas" que puedan existir en Navarra así como la revocación de títulos concedidos por instituciones a personalidades del Franquismo.