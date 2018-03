Ayerdi destaca que Navarra y Guipúzcoa tienen "la seguridad como prioridad" en las obras de Belate y San Lorenzo

Publicado 23/03/2018 20:19:44 CET

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha asegurado que tanto el Ejecutivo foral como la Diputación Foral de Guipúzcoa trabajan "con la seguridad como prioridad buscando la mejor de las fórmulas" con respecto a las obras en los túneles de Belate y San Lorenzo.

Ayerdi ha destacado que "las dos administraciones estamos trabajando por la seguridad como lema desde el momento en que fuimos conscientes de que las actuaciones que ambas administraciones teníamos programadas implicaban el cierre de los túneles".

En relación a la propuesta de EH Bildu para que la Diputación de Guipúzcoa busque alternativas "para impedir que coincida el cierre de los túneles de Belate con obras en Guipúzcoa que impliquen el cierre total o parcial de la A-15", Ayerdi ha señalado que las obras en la provincia vasca "son actuaciones programadas como las de Navarra" que "velan absolutamente por la seguridad".

Ha resaltado, además, que ambas actuaciones han sido "trabajadas en los presupuestos de ambas administraciones, recogidas con el apoyo de las correspondientes mayorías políticas del Parlamento de Navarra y las Juntas Generales de Guipúzcoa". "Lo que toca es seguir manteniendo esta colaboración institucional y no se me ocurriría pedirle a Guipúzcoa aquello que no entendería que Guipúzcoa me pidiera a mi", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, el vicepresidente ha dicho que es "rotundamente falso" que el Ejecutivo navarro haya señalado a la Diputación de Guipúzcoa como la responsable de la "descoordinación" entre las obras de los túneles de Belate y los del túnel de San Lorenzo.

Ayerdi ha querido contestar así a las declaraciones que ha realizado este viernes el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Iban Asenjo, en las que ha criticado la "escasa capacidad de coordinación" de la diputada de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide, "a la hora de diseñar y programar actuaciones coordinadas con el Gobierno de Navarra".

Unas declaraciones en las que afirmaba que "no es la primera vez que el Gobierno navarro señala al gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa como responsable último de esta descoordinación".

El vicepresidente de Desarrollo Económico ha expresado su "rechazo y desacuerdo" ante estas declaraciones que son, ha dicho, "rotundamente falsas". "Si ha habido una descoordinación o la coordinación pudo ser mejorable se debe desde luego al 50% a ambas instituciones", ha remarcado Ayerdi que ha añadido que "no se me ocurriría en absoluto reprochar en esta materia nada a Guipúzcoa que no me pudiera reprochar a mi".

Asimismo, ha mostrado su "rotunda pena" por las criticas de EH Bildu hacia la diputada de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide.

Para Ayerdi "es fundamental trabajar la relación institucional entre las dos administraciones" que "es la llave siempre para resolver cualquier tipo de relación". Ha considerado que "declaraciones como estas parecen buscar una tensión entre el Gobierno de Navarra y la Diputación de Guipúzca que no contribuyen en nada a buscar la mejor solución".