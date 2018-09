Ayerdi dice que Sodena "desempeña una actividad de riesgo" y "ha estado en 30 concursos de acreedores"

Publicado 13/09/2018 12:06:49 CET

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que la sociedad pública Sodena desempeña una "actividad de riesgo" y ha afirmado que en los últimos quince años "ha estado en 30 concursos de acreedores fruto de diversas actividades".

Así, ha afirmado que "parece que lo único que ha hecho Sodena en esta legislatura es la operación de Davalor" y ha afirmado, por el contrario, que Sodena "ha alcanzado acuerdos por 84 millones de euros de los que ya se han dado 66".

El vicepresidente del Gobierno ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta del PSN sobre "las acciones que piensa emprender el Gobierno de Navarra para recuperar el dinero de todos los navarros en Davalor Salud".

Manu Ayerdi ha afirmado que "si existe alguna opción de continuidad que no perjudique nuestra posición en el concurso, Sodena, como criterio general, tratará de no poner palos en la rueda". Además, ha asegurado que "este consejero va a seguir dando la mejor información disponible sobre ese proyecto".

"Sodena está actuando en estos momentos en davalor como en cualquier empresa con la que tiene operaciones en curso y en la que se haya podido declarar un concurso de acreedores", ha señalado.

Además, según ha explicado, "fruto del auto de la juez del 3 de julio, el administrador concursal está realizando el trabajo encargado y una vez lo termine la juez tendrá que valorar en función de los informes". Ayerdi ha reconocido que, "por supuesto", le gustaría "estar en otra situación".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha afirmado que Ayerdi es "la mayor decepción que ha habido en este Gobierno y este Gobierno es una absoluta decepción". "No sé cómo se deja hacer lo que le están haciendo. Lo que están haciendo es ocultar", ha afirmado.

Además, Garmendia ha asegurado que en octubre de 2015 comenzó a decir que el apoyo de Sodena a Davalor "no tenía ningún sentido", pero ha criticado que "Ayerdi siguió". "Le dije literalmente que saliera por patas de esto y me dijo que era una expresión desafortunada. Ayerdi siempre ha dicho lo mismo, me ha llamado de todo, me ha llamado kamikaze", ha indicado.

El vicepresidente le ha respondido que "yo me he permitido señalar que algunas de sus actuaciones, aparte de merecedoras de un Óscar, eran merecedoras de algún adjetivo".