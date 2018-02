El Ayuntamiento de Pamplona rechaza la iniciativa para dar cauce a la propuesta de que Amaia Romero tire el chupinazo

Publicado 12/02/2018 13:17:12 CET

El cuatripartito argumenta que hay un procedimiento ya establecido y da por seguro que finalmente la candidatura será presentada

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado este lunes la propuesta registrada por UPN con el fin de que se diera cabida en la Mesa de Participación de San Fermín la propuesta de que Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo, lance el chupinazo de 2018.

El texto ha recibido el voto a favor de UPN y PSN, insuficiente ante el rechazo del cuatripartito, que ha alegado que éste no es el procedimiento que se ha de seguir para designar las candidaturas para el chupinazo y que se ha mostrado además "seguro" de que finalmente el nombre será propuesto en la Mesa de San Fermín.

La concejal de UPN María García-Barberena ha destacado que Amaia Romero "representa valores tan positivos para la juventud como la tenacidad, el esfuerzo y el valor de una formación de calidad y no podemos sino enorgullecernos de ella". Además, ha negado que UPN esté haciendo "partidismo" con esta iniciativa y ha afirmado que su grupo "no está pidiendo el chupinazo para nadie, está pidiendo participación". "Hay mucha gente que se merece tirar el chupinazo, el asunto es que la ciudadanía esta pidiendo con fuerza que Amaia lo tire y pedimos que esa gente pueda tener una voz en la Mesa de los Sanfermines para presentar la candidatura", ha señalado.

La concejal de EH Bildu Maider Beloki ha afirmado que "ya existe un procedimiento pensado para que existan candidaturas como ésta de Amaia Romero, un procedimiento que impulsó este equipo de Gobierno". "Son los miembros de la Mesa de los Sanfermines los que proponen candidaturas y es la ciudadanía la que vota. Este procedimiento rompe con años en los que UPN elegía a dedo el lanzador del chupinazo. Ahora UPN aparece al albur del éxito de Amaia Romero saltándose el procedimiento e intentado sacar rédito político. La candidatura seguro que va a ser propuesta", ha apuntado, para acusar a UPN de "embarrar y caer bajo".

Además, Maider Beloki ha adelantado que el próximo 23 de febrero el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado una recepción a Amaia Romero, por lo que el PSN ha retirado una enmienda que había registrado para solicitar precisamente que el Consistorio organizara un acto de este tipo.

El concejal de Geroa Bai Iñaki Cabasés ha señalado que Amaia Romero es "un ejemplo para la juventud y en algo que compartimos absolutamente todos algo falla, y lo que falla es traer aquí el debate de manera interesada". "Cada año yo puedo recibir 50 o 60 solicitudes de gente para tirar el chupinazo. Sería un absurdo plantear que, cada vez que alguien considera que alguien es susceptible de tirar el chupinazo, monte una asociación y pueda comparecer en la Mesa de los Sanfermines, que además tiene una misión más amplia que la del chupinazo. Seguro que la candidatura de Amaia Romero aparecerá en la Mesa de los Sanfermines", ha señalado.

A favor de la iniciativa regionalista, la portavoz del PSN, Maite Esporrín ha afirmado que Amaia Romero "ha demostrado tener unos valores, unos principios de esfuerzo, de trabajo y de disciplina". "Ha sido una fantástica embajadora de nuestra tierra. Ha caído bien a todo el mundo. Apoyamos la iniciativa de UPN y luego que se deje a la ciudadanía de Pamplona que vote. Tenemos que gobernar para la ciudadanía y este tema está en la calle", ha señalado.

Por contra, el concejal de Aranzadi Manuel Millera ha dicho que "no está en cuestión el talento de Amaia, la cuestión es que traer esta declaración aquí es apuntarse a caballo ganador, y no se me ocurre mejor ejemplo de populismo y de politizar las cosas que no deberían ser politizadas".

Por último, la concejal de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, ha considerado que "es lamentable hacer de esto el teatro que estamos haciendo y además en febrero, cuando se sabe que las candidaturas se presentan en mayo". "He buscado quién es el responsable de la iniciativa para que Amaia Romero lance el chupinazo y no he encontrado a nadie, no sé a quién tendríamos que invitar", ha señalado.