Barkos cree "urgente" un pacto educativo en Navarra y Esparza le replica que "no le cree nadie"

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que es "urgente" alcanzar un pacto educativo en la Comunidad foral, aunque ha dicho que "para eso no basta con que las instituciones tiendan la mano, sino que es fundamental que los portavoces políticos y parlamentarios nos abstengamos de utilizar la educación como elemento de arenga parlamentaria".

Así lo ha manifestado Barkos en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, donde el portavoz regionalista, Javier Esparza, ha afirmado igualmente que es necesario un pacto educativo, pero ha dicho que a Barkos "no le cree nadie".

La jefa del Ejecutivo ha defendido que "lo que valen son los hechos y no las arengas" y ha destacado que en la Conferencia de Presidentes celebrada la semana pasada el Gobierno foral se sumó al acuerdo educativo alcanzado, "mejorándolo sustancialmente y desde la reivindicación orgullosa y convencida de las competencias de Navarra".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "en Navarra es necesario un pacto educativo" pero ha dicho que aunque Barkos así se lo traslade a las apymas, a las familias, a los alumnos o a los directores de los centros, "nadie le va a creer, absolutamente nadie".

Esparza ha indicado que "lo único que no tiene el departamento de Educación es estabilidad, pese a ser un servicio que es vital para miles de ciudadanos". "El departamento tenía estabilidad hasta que llegaron ustedes. Estabilidad eran acuerdos que se alcanzaban con el 70 por ciento de los representantes de este Parlamento, estabilidad era respetar a las familias, estabilidad era contar con equipos de gestión capaces, estabilidad era impulsar el euskera, pero no imponerlo, estabilidad era impulsar el inglés", ha destacado.

Frente a ello, Esparza ha acusado al Gobierno foral de utilizar la Educación "con fines políticos desde el minuto uno que llegó al departamento". "El euskera, para ustedes, no es ni educación ni es cultura, simplemente es política pura y dura, y eso es lo que están haciendo con la educación, politizarla. Han demostrado que son incapaces de gestionar la educación sin utilizarla para sus intereses políticos. Aquí en Navarra no le cree nadie y me da la sensación de que en Madrid tampoco", ha trasladado a la presidenta.

Barkos ha dicho que ella no entiende el euskera "como una herramienta de construcción nacional, pero UPN sí lo teme, por eso lo ha boicoteado durante tantos años".