Barkos espera, ante la crisis en Podemos, que "seamos capaces de devolver a la ciudadanía la estabilidad institucional"

Publicado 06/02/2018 12:31:36 CET

PAMPLONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha manifestado, ante la crisis en el seno de Podemos Navarra, que "espero que seamos capaces de devolver al conjunto de la ciudadanía navarra lo que siempre hemos señalado como una de las grandes aportaciones del cambio a este momento en Navarra, que ha sido la estabilidad institucional, creo que es muy necesaria".

En declaraciones a los medios de comunicación, Barkos ha mostrado su "respeto" a un "momento no fácil" en el seno de una formación política, "doblemente además cuando se trata de uno de los socios del Gobierno".

Según ha dicho, "en una circunstancia en la que en el grupo parlamentario no haya la sintonía que venía habiendo hasta ahora ¿puede complicar el trabajo? Sí, claramente; pero ¿lo puede imposibilitar? No". "Siempre he dicho que el trabajo en coalición y en un Gobierno multipartito es un trabajo que necesita de una tarea previa en la toma de decisiones, a la que llegamos entrenados", ha señalado.

Sobre el interlocutor de Podemos con el Gobierno y en el cuatripartito, Barkos ha señalado que "todos ellos son válidos". "Hay cuestiones que normalmente se trabajan con los portavoces de las formaciones políticas que conforman el grueso del cuatripartito y hay cuestiones que se trabajan directamente con el Parlamento, habrá que equilibrar unas cosas con otras", ha dicho, para agregar que "evidentemente cuando haya que trabajar mayorías parlamentarias habrá que trabajar con todos los grupos".

En concreto, preguntada por el interlocutor, la presidenta ha señalado que "Eduardo Santos es el secretario general de Podemos y Carlos Couso, por decisión de la mayoría del grupo parlamentario, el portavoz parlamentario en estos momentos".