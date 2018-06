Beaumont dice que el Gobierno no tiene competencias para impedir la venta de alcohol en el palacio de Rozalejo

Publicado 28/06/2018 10:14:14 CET

El PPN afirma que el Ejecutivo "tiene nula voluntad" de actuar porque las personas que han ocupado el edificio "son sus chicos"

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Interior y Función Pública del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha asegurado que el Ejecutivo foral no dispone de competencias para "impedir" la venta de alcohol o la celebración de conciertos en el edificio ocupado del Palacio de Marqués de Rozalejo en Pamplona.

Beaumont ha sostenido, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, que esta competencia es del Ayuntamiento de Pamplona que "resolvió prohibir cualquier tipo de actividad recreativa en el edificio", según publicó el Boletín Oficial de Navarra el pasado 11 de junio.

La consejera ha señalado que la venta de alcohol, regulada por ley foral, atribuye a los ayuntamientos la vigilancia y control de los locales donde se venden bebidas alcohólicas y la potestad de adoptar las medidas y sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley.

Del mismo modo, ha señalado que la legislación concede a los ayuntamientos la competencia para autorizar la celebración de conciertos.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "claro que el Gobierno puede actuar" y se ha preguntado "en qué país vivimos en el que no se puede entrar a un sitio cuando se están realizando actuaciones ilegales". "Si la Policía Municipal no puede entrar en el local, podrá entrar la Policía Foral", ha señalado.

Beltrán ha afirmado que el Gobierno "no ha estado desde el principio lo suficientemente interesado en el desalojo de ese edificio a pesar de ser responsabilidad suya". "¿Por qué no procedieron al desalojo inmediato como ocurrió hace once años cuando se ocupo el edificio? Tienen nula voluntad porque son sus chicos", ha censurado.

Además, la portavoz del PPN ha advertido del "daño y la competencia desleal que están generando a los hosteleros de alrededores". "Ya vale con esa ocupación. No está defendiendo una propiedad que es de todos los navarros", ha criticado.

La consejera ha respondido que "no se ha solicitado el auxilio de Policía Foral por parte de Policía Municipal", por lo que, según ha dicho, no se puede actuar. Del mismo modo, ha señalado que este asunto está judicializado y la Policía Foral no puede intervenir sin autorización judicial.