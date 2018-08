Berriozar recuerda a Francisco Casanova en el 18º aniversario de su asesinato por ETA

Publicado 09/08/2018 21:26:49 CET

PAMPLONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Berriozar, familiares y representantes políticos han rendido homenaje este jueves al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova con motivo del 18º aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

El asesinato de Francisco Casanova tuvo lugar el 9 de agosto del año 2000, minutos después de las tres de la tarde. Casanova fue tiroteado a bocajarro cuatro veces en la cabeza por un terrorista de ETA cuando se disponía a estacionar su coche en el garaje de su domicilio.

Como cada año, el grupo Vecinos de Paz de Berriozar ha celebrado una misa a las 19 horas en la parroquia San Esteban de la localidad en recuerdo de Casanova.

A continuación, ha tenido lugar una ofrenda floral en el monumento en recuerdo al subteniente del Ejército de Tierra y a todas las víctimas del terrorismo, a la que han asistido la viuda de Casanova, Rosalía Saiz Aja, y sus dos hijos, Javier y Laura, que han estado arropados por vecinos de Berriozar, además de representantes políticos.

Así, han estado presentes en el acto la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; y representantes políticos como el presidente de UPN, Javier Esparza; el parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde; la secretaria general del PSN, María Chivite, o como el ex presidente del Ejecutivo foral, Miguel Sanz.

Ha abierto el acto la portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Vals, que ha leído un comunicado en el que ha agradecido la presencia "a quienes venís de corazón a honrar la memoria" de Francisco Casanova.

Por el contrario, ha criticado "a quienes acuden a hacerse la foto y, sin dignidad alguna, acto seguido piden beneficios para los asesinos, van a esos infames ongi etorri o gobiernan con los que, cuando menos, no condenan el terrorismo de ETA".

En este sentido, ha pedido a los partidos "constitucionalistas" que en relación a las víctimas del terrorismo y ETA "dejen sus siglas en segundo plano y se unan por el bien común". "No pueden olvidar por qué ETA asesinó a casi mil ciudadanos" ni "pueden dar beneficio alguno a una banda de malhechores que mediante el terror quisieron imponer su ideario totalitario", ha reivindicado.

También les ha pedido que "estén unidos para enfrentarse a ideas, y ya hechos, por los que nació ETA, los que ya se están llevando a cabo hoy en días desde las instituciones".

Igualmente, ha reclamado que "trabajen con unidad para que no se permitan recibimientos a los asesinos como si se trataran de héroes" y que "no se escatimen medios y se ponga todo el empeño para esclarecer los más de 300 asesinatos que hay sin resolver". "No vamos a olvidar aunque se empeñen", ha concluido.

El acto ha finalizado con el tradicional recital de jotas en honor a Francisco Casanova en el que ha participado su hija Laura.