Burguete dice que continúan las negociaciones con el PP respecto a un acuerdo electoral

Actualizado 26/01/2011 14:24:45 CET

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CDN, José Andrés Burguete, ha afirmado que "en este momento siguen abiertas y avanzamos en las negociaciones" con el Partido Popular para alcanzar un acuerdo con vistas a las elecciones de mayo, mientras ha reconocido que UPN "ha dado la callada por respuesta" a la iniciativa de CDN de buscar una "unión de fuerzas" entre estos tres partidos.

Burguete ha explicado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "desde hace un año y medio venimos reclamando la necesidad de sumar fuerzas, de aunar voluntades, de resaltar lo que nos une, de minimizar lo que nos diferencia, y ahí hemos tenido la respuesta del PP, en este momento siguen abiertas y avanzamos en las negociaciones, veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar". "De quien no hemos tenido respuesta es de UPN, y a nosotros nos preocupa esa indefinición de UPN", ha afirmado.

Preguntado más concretamente sobre los contactos con el PP, Burguete ha explicado que "las negociaciones no se han roto y en el momento que sepamos hasta dónde somos capaces de llegar y tengamos una propuesta de acuerdo, si es que se produce, estaremos en condiciones de señalarlo". "En este momento puede ser prematuro señalar cómo, cuándo y de qué manera se puede llegar a un acuerdo, si es que se puede llegar a un acuerdo", ha dicho.

En cualquier caso, Burguete ha apelado a la "necesaria unión de fuerzas entre UPN, PP y CDN, que en algunos momentos nos ha dado la mayoría absoluta a lo largo de las últimas legislaturas".

No obstante, el presidente de CDN ha dicho que "todo esto no nos preocupa especialmente, nos preocupan las cuestiones relacionadas con la gestión cómo somos capaces de atacar la crisis económica". "Ni nos preocupa el sillón ni nos preocupa si se va a acceder al Gobierno o no, con la colaboración de todos tenemos que trabajar para que en 2011, más allá de las elecciones de mayo, tengamos una hoja de ruta que nos permita abordar las reformas que Navarra necesita", ha dicho.

Burguete ha insistido en que "un planteamiento entre UPN, PP y CDN es interesante, oportuno y conveniente, y a partir de ahí, UPN nos ha dado la callada por respuesta y el Partido Popular ha entendido que merece la pena explorar esa opción". "En el momento que haya alguna información reseñable sobre la situación, lo transmitiremos a la opinión pública", ha asegurado.