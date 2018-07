La Casa de la Juventud acogerá una audición de canto moderno y jazz a cargo de alumnos de la Escuela Eugenia Echarren

Actualizado 02/05/2013 14:13:18 CET

La Casa de la Juventud de Pamplona acogerá este viernes una audición de canto moderno y jazz a cargo de alumnos de la Escuela de Canto Eugenia Echarren de Pamplona. El recital, que incluye un total de 16 canciones, comenzará a las 19 horas con entrada libre.

Los participantes son alumnos de los profesores María Jesús Abaigar, Nekane Piñuela, María Eugenia Echarren y Jordi Freixa, y estarán acompañados en su actuación por Javier Olabarrieta al piano, Jokin Zabalza con el bajo y Alex Pastor a la batería, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Los temas que se van a interpretar son 'Abendlied' (Itxasne Arangoa y Saioa Goñi), 'Think of me' (Miriam Albéniz y Daniel Amatriain), 'Sesame street theme' (Alejandra Echeverría), 'Begietarra begira' (Mikel Elizaga y Jon McGrath), 'Back to black' (María Admiraal), 'Corre' (Esther Olivares), 'Sunny' (Garbiñe Arroyo), 'I will always love you' (Itziar Gaspar), 'Dream a little dream of me' (María García), 'La belleza' (Pilar Gil), 'Fly me to the moon' (Usoa Wyssenbach), 'Wonderwall' (Elena García), 'El sitio de mi recreo' (Amaia Apezteguía), 'Amores de barra' (Elena y María García), 'Vanishing' (Sarai Benítez) y 'You've lost that loving feeling' (Javier Navas).

La Escuela de Canto María Eugenia Echarren está dirigida a todas las personas interesadas en adquirir formación musical y, más específicamente, vocal, según ha destacado el Consistorio pamplonés, que ha añadido que ofrece diversas modalidades de aprendizaje enfocados a dos campos fundamentales: enseñanza reglada y no reglada, que incluyen el canto clásico individual, en grupo, canto moderno y jazz, terapia de reeducación y recuperación de la voz y musicoterapia, entre otros.

La formación se completa con la posibilidad de pertenecer a diferentes grupos musicales de la escuela. Asimismo, se propicia el contacto con el público con la participación en distintos conciertos y actuaciones.