Chivite ve al cuatripartito "en descomposición" y a UPN y PPN "instalados en el discurso del miedo"

Destaca la "fortaleza interna" de los socialistas y dice que UPN habla de pactar con el PSN pero "no hace gestos"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que en el último curso político de la legislatura el cuatripartito "está en descomposición" y se está "disolviendo como un azucarillo", mientras que ve a UPN y al Partido Popular "instalados en el discurso del miedo porque no tienen propuestas".

Frente a ello, ha destacado la "fortaleza y la paz interna" en el PSN, que afrontará las elecciones con el deseo de liderar un Gobierno "progresista y de izquierdas", para el que ha reiterado su rechazo a pactar con EH Bildu y con el Partido Popular.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, María Chivite ha explicado que los socialistas han fijado como temas prioritarios para los últimos meses de la legislatura la calidad en el empleo, la educación, el avance en derechos y el desarrollo de Navarra en materias como el tren de altas prestaciones.

En su análisis sobre el escenario político, María Chivite ha afirmado que el Gobierno foral y Geroa Bai "se enfrentan solo a este último periodo de sesiones" dado que el cuatripartito "se está disolviendo como un azucarillo, porque ellos mismos se están haciendo oposición a sí mismos". "Están en descomposición y cada uno está buscando su propio espacio", ha asegurado.

Además, ha considerado que la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, "tiene un discurso muy alejado de la realidad" y ha señalado que, aunque Barkos "se tiene en muy alta estima, la presidenta se ha arrugado en tres ejemplos muy claros: en Educación no se ha puesto al frente y no ha puesto orden; en los problemas internos con el TAP no se ha puesto al frente; y en la ocupación de Rozalejo se ha plegado a los intereses de sus socios". "Yo no la he visto ni valiente ni liderando los grandes problemas que ha habido", ha advertido.

En cuanto a UPN y PPN, ha afirmado que están "instalados en el discurso del miedo porque no tienen propuestas y no tienen proyecto para Navarra, y los veo también con un discurso muy alejado de la realidad, algo que es muy propio de la derecha cuando no gobierna, que dice 'o yo o el caos'".

En este contexto, Chivite ha afirmado que el PSN quiere "liderar el próximo Gobierno de Navarra, un Gobierno que queremos que sea plural, que sea progresista, que sea feminista, que respete nuestro marco institucional y cuyas prioridades sean los problemas cotidianos de la gente".

La dirigente socialista ha reiterado que descarta a EH Bildu y al PP para un acuerdo de Gobierno, límites que también extiende a los pactos en los ayuntamientos. "Somos un partido de diálogo y vamos a tener que acordar con muchas fuerzas políticas, pero con Bildu el límite es claro, hay que reconocerle que ha dado pasos, pero ha perdido muchísimas oportunidades para no quedarse en la tapia y condenar de manera explícita lo que fue ETA. Y además no compartimos el modelo de desarrollo económico para Navarra", ha indicado.

"UPN ESTÁ ACOMPAÑANDO AL PP"

En cuanto al PP, ha afirmado que "está en las antípodas de nuestro proyecto social que queremos para Navarra" y ha advertido además de que "parece que UPN está acompañando al Partido Popular en la derechización con Pablo Casado". "Cuando UPN dice que quiere acordar con el PSN, más allá del discurso no vemos ningún gesto. Se empeñan más en acompañar al PP que en tejer lazos en un espacio que es el que nosotros queremos, progresista y de izquierdas", ha asegurado.

En ese sentido, Chivite ha explicado que este jueves se verá cuál es el voto de UPN a los decretos que ha enviado el Gobierno al Congreso de los Diputados. "UPN va a tener una oportunidad magnífica para revalidar el real decreto de la exhumación de Franco", ha afirmado.

En cuanto a Geroa Bai, ha señalado que "cuando yo abro el abanico de posibilidades de Gobierno y no descarto a Geroa Bai, quiero decir que estoy dispuesta a gobernar con Geroa Bai". "Ahora bien, quiero un Gobierno progresista, de izquierdas y que tenga muy claro cuál es el estatus jurídico que quiere para Navarra. Y si Geroa Bai está dispuesto a entrar ahí, estamos dispuestos. Y el entendimiento con Geroa Bai existe en muchas cosas en el ámbito parlamentario", ha destacado.

CONVENIO PARA EL TAV

En otro orden de cosas, María Chivite ha abogado por buscar un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra para el desarrollo del tren de altas prestaciones y ha señalado que no ve un "compromiso" del Ejecutivo foral en ese sentido.

La dirigente socialista ha anunciado que en breve mantendrá una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para abordar esta cuestión, si bien ha avanzado que el Gobierno central "están en disposición de hacer un convenio, pero lo que quiere es un compromiso firme del Gobierno de Navarra y echa en falta que la presidenta no se haya puesto al frente de esto". "A lo mejor no vale que el vicepresidente quiera. Queremos que el Gobierno, con la presidenta a la cabeza, quiera esta infraestructura", ha señalado.

También ha planteado que "sería positivo para Navarra que pudiera tener una encomienda de gestión para la construcción del TAP, es decir, que la gestión de la licitación de las obras o de la elaboración de los proyectos se pueda hacer desde Navarra". "Es lo que tiene Guipúzcoa y eso ha acelerado muchísimo las tramitaciones", ha afirmado.