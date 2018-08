La comisión 8 de Marzo de Aoiz rechaza el archivo de la denuncia por el supuesto caso de abusos sexuales en fiestas

Publicado 25/08/2018 16:19:03 CET

La comisión 8 de Marzo de Aoiz ha mostrado su "enérgico rechazo" por el archivo de la denuncia por un supuesto delito de abusos sexuales durante las fiestas de la localidad.

En este sentido, ha señalado que la acusación particular ha recurrido el archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº1 de Aoiz.

"La jueza, que primero dictó una orden de alejamiento, no ha seguido investigando, estando pendientes de realizar pruebas forenses y declaraciones de testigos que estuvieron antes y después con la joven", ha criticado la plataforma en un comunicado en el que ha manifestado que "estos jueces por desgracia ya nos tienen acostumbradas a este tipo de resoluciones judiciales".

"No existe formación en violencia de género entre la judicatura y tienen en general nula sensibilización, cuestionando a las mujeres agredidas", ha señalado. "El hecho que dictamine en relación al tonteo previo o de relaciones consentidas es dar credibilidad a la versión del agresor, valorando desde una óptica machista, minimizando los hechos y cuestionando a la mujer", ha censurado. "Una mujer dormida no expresa su consentimiento y por lo tanto no hay consentimiento", ha remarcado.

Para la comisión 8 de Marzo de Aoiz "es imposible que una justicia abiertamente patriarcal y que ejecuta leyes machistas y retrógradas pueda ni de lejos proporcionar un mínimo de justicia y de reparación a ninguna mujer".

"En fiestas y durante el resto del año muchos hombres se creen con

derecho a todo sobre las mujeres porque el sistema se ha encargado de hacernos parecer meros objetos", han afirmado desde el colectivo que han asegurado que "no vamos a parar hasta que las mujeres podamos ser libres y no valientes". "Queremos unas fiestas en las que no tengamos que sentir miedo", han reivindicado.