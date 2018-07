El Comité Regional del PSN aboga por "aglutinar una mayoría social de progreso" en torno al partido

Actualizado 22/09/2012 18:29:49 CET

Aprueba por unanimidad realizar una oposición al Gobierno "rigurosa, propositiva y útil"

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSN, celebrado este sábado en Pamplona, ha aprobado por unanimidad una resolución política que marca como objetivo preferente "aglutinar una mayoría social de progreso en torno al Partido Socialista, a través de una oposición al Gobierno en minoría de UPN que deberá ser rigurosa, propositiva y útil".

La oposición, según la resolución, se ejercerá "en beneficio de la ciudadanía, de la igualdad de oportunidades, de las políticas sociales progresistas, de la generación de empleo, y del rechazo de la estrategia conservadora y retrógrada de UPN y del PP", según ha informado el PSN en un comunicado.

En concreto, el Comité Regional ha aprobado los siguientes ejes estratégicos: "aglutinar una mayoría social de progreso en torno al PSN; generar actividad económica y crear empleo; preservar un Estado del Bienestar sostenible; reiterar el compromiso con la Navarra constitucional y foral; dotarnos de un partido fuerte, unido, con un capital humano activo, bien organizado e implicado en su pueblo o ciudad".

Este modelo de oposición rigurosa, según el PSN, pasa por ejercer "un estricto control del Ejecutivo y por que sea apreciada como tal por la ciudadanía", pero sin que ello suponga "oponerse a todo lo que se proponga".

Se precisa igualmente que la oposición propositiva no se basará "en el no por el no", sino en "alternativas razonables y viables a las grandes cuestiones que preocupan a la ciudadanía: generar actividad económica, crear empleo y garantizar un Estado del Bienestar sostenible".

Finalmente, se apuesta por una oposición "útil" como instrumento para lograr "una salida socialdemócrata a la crisis, frente a la política de recortes del Gobierno de UPN, perfectamente alineado con el Gobierno del PP".

PREOCUPACIONES PRINCIPALES

En esta línea, el PSN señala que "las preocupaciones principales" que se marca son "resolver los problemas de la ciudadanía, en especial de los sectores más necesitados, y cumplir en la medida de lo posible con nuestro programa electoral".

Además, los socialistas destacan que "en los últimos meses el PSN ha avanzado en los objetivos marcados en el anterior Comité Regional, celebrado en junio pasado".

En la resolución aprobada este sábado se hace hincapié en que "la actividad política externa del PSN no ha tenido descanso: desde la presencia pública en los medios frente a la política de recortes y seguidismo del PP practicada por el Gobierno en minoría de UPN y Yolanda Barcina, hasta las iniciativas parlamentarias, desde recursos de inconstitucionalidad a preguntas, pasando por interpelaciones y mociones, para poner en evidencia y combatir esta misma política".

El Comité Regional destaca en su resolución "la soledad del Gobierno de UPN, su falta de ritmo y de impulso, y la supeditación a la política y los intereses del PP con el consiguiente menoscabo para el autogobierno foral". "Las consecuencias están a la vista: más paro, más recesión, menos Estado del Bienestar, más contestación social y menos expectativas de futuro", concluye.