EH Bildu pide la paralización de las obras del TAV en Navarra y rechaza un convenio con el Gobierno central

Publicado 25/07/2018 11:41:56 CET

PAMPLONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha registrado una moción en el Parlamento de Navarra en la que pide al Gobierno foral que se dirija al Ejecutivo central para exigirle la paralización de las obras del tren de alta velocidad que se han iniciado en el tramo Villafranca-Falces y que no se proceda a la adjudicación de ningún otro tramo o subtramo más.

Junto a ello, pide que se realicen "los estudios de impacto socioeconómico y de rentabilidad económica, social y medioambiental, y proyectos técnicos que fueran precisos para modernizar la actual red ferroviaria al objeto de apostar por la ejecución de un tren social que transporte personas y mercancías".

EH Bildu ha registrado esta moción tras el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo, que advierte de sobrecostes y falta de pasajeros en la red ferroviaria de alta velocidad europea.

En una rueda de prensa, los parlamentarios de EH Bildu Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez han rechazado además que el Gobierno de Navarra firme un convenio con el Gobierno central para la construcción del tren de alta velocidad en Navarra.

Así, Adolfo Araiz se ha preguntado si un nuevo convenio va a servir para "seguir ejecutando el proyecto que en su día UPN y el Partido Socialista aprobaron". "No vamos a defender un modelo de tren de alta velocidad despilfarrador e ineficiente. Hay que acabar con esto", ha dicho, para justificar el contenido de su moción.

El parlamentario de EH Bildu ha señalado que si el Gobierno de Navarra respalda el TAV, "lo hará contra la opinión de tres de sus socios y seguirá empecinándose en algo que va en contra del informe del Tribunal de Cuentas Europeo". "El Gobierno de Navarra debería reflexionar, debería valorar lo que dice el informe y debería dejar a un lado ese planteamiento de seguir adelante con este proyecto", ha indicado.

Además, Araiz ha cuestionado "el empecinamiento especial que tiene el vicepresidente Manu Ayerdi en hablar del carácter estratégico del tren de alta velocidad" y ha afirmado que esa argumentación "queda bastante tocada por el informe del Tribunal de Cuentas Europeo".

En este sentido, Maiorga Ramírez ha afirmado que el informe del Tribunal de Cuentas es "demoledor". "Hay un antes y un después de este informe. Llega a una serie de conclusiones que son absolutamente extrapolables para la situación de Navarra. No se han cumplido los principios de buena gestión financiera, la velocidad muy alta no es necesaria en todas partes, los controles de la rentabilidad son infrecuentes, es decir, un tirar millas en la construcción de una infraestructura absolutamente despilfarradora no basada en ningún tipo de estudio socieconómico", ha afirmado.

En esta línea, el parlamentario ha explicado que EH Bildu ha preguntado al Gobierno foral de qué informes dispone para "justificar" la construcción del tren de alta velocidad y "la contestación es clara: no existe un estudio específico sobre el impacto socioeconómico del tren".

Maiorga Ramirez ha considerado así que "el Gobierno de Navarra y los partidos que sustentan el modelo de tren despilfarrador lo están haciendo sin contar con informes de rentabilidad". "Tenemos que tomar nota del informe del Tribunal de Cuentas y actuar en consecuencia", ha defendido.