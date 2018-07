Eneko Abal, secretario general de Juventudes Socialistas, dice que no se posiciona con ninguna línea dentro del partido

Actualizado 25/11/2007 15:18:28 CET

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eneko Abal Pastor es desde ayer el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Navarra (JSN) tras la dimisión de la anterior comisión ejecutiva. "Orgulloso e ilusionado", este joven de 26 años aseguró, a Europa Press, que no se posicionará a favor de ninguna línea ni corriente "de las que existen dentro del partido", y que su forma de opinar será "votando en comités regionales".

La nueva Comisión ejecutiva está formada por once miembros, seis de los cuales dimitieron el pasado mes de agosto por no compartir la decisión de dejar gobernar a UPN. Entre ellos está precisamente Eneko Abal, estudiante de Administración y finanzas y trabajador de Volkswagen Navarra, que a partir de ahora trabajará "para que Zapatero gane las elecciones".

Abal defendió que la dimisión de la anterior ejecutiva se produjo en su día porque no quisieron "formar parte de todo lo que se había montado, no queríamos ser cómplices de que la derecha volviera a gobernar en Pamplona ni en Navarra". Sin embargo, añadió, la renuncia "no fue una acto de entrega del carné de afiliados".

Por eso, se mostró "ilusionado" y con "ganas de trabajar" para atraer a los jóvenes al PSN, y de hecho "ha quedado claro que hemos doblado el censo de juventudes socialistas estos meses", apuntó. De ahí que cuando la sociedad navarra tenga que votar en marzo "pensará, recapacitará y actuará como siempre e históricamente lo ha hecho: a favor de un gobierno de izquierdas".

Entre las próximas actuaciones que la nueva comisión Ejecutiva de Juventudes llevará a cabo, Albal destacó la celebración, la semana que viene, del claustro de la Universidad Pública, "donde tenemos el referente estudiantil que es Sadar, y de donde este año esperamos salir victoriosos". Dos semanas después, tendrán que "consolidar una mayoría en el Consejo de la Juventud".

A partir de entonces, se sumergirán "por completo" en precampaña electoral "para pedir el voto para Zapatero". Para ello, Abal destacó que existen dos caminos, "uno, trabajar desde Juventudes con afiliados y dos, pedir que nos voten".

En cuanto a las relaciones con el actual secretario general del partido, Carlos Chivite, Albal apuntó que son "buenas", porque siempre nos hemos hablado de tú a tú y nos hemos dicho lo que pensábamos, sin ningún tipo de 'mal rollo'". Creo que Chivite se está dando cuenta de cómo son las cosas realmente y eso empieza a notarse".

Por último, el nuevo responsable de JSN habló sobre los Presupuestos de Navarra para 2008 que, espera, recojan finalmente "formas sociales y no políticas de derechas". De no ser así, "se deberán rechazar con firmeza, sabiendo que la sociedad navarra respaldará esas enmiendas".

LA NUEVA EJECUTIVA

La ejecutiva queda formada de la siguiente manera: Secretario general, Eneko Pastor; secretario de Organización, Gustavo García; secretario de Comunicación, Javier Álvarez; secretaria de Formación, Laida Lozano; secretario de Educación Superior, Sergio Sierra; secretaria de Enseñanzas medias e infancia, Iris Ollo; secretario de Movimientos Sociales, Manuel la Rosa; secretaria de Medio Ambiente, Alba Soldevilla; secretario de Emancipación, Antón Hernández; secretario de Ocio y tiempo libre, Iruri Carrillo, y secretaria de Política Institucional, Erika Perez.

Por su parte, la ex secretaria general, Irene Lapuerta, se incorpora a JSN como presidenta del comité nacional de JSN, órgano en el que tendrá voz pero no voto.

Finalmente, sólo se presentó ayer la candidatura de Abal por lo que no tuvo que pasar por la votación, aunque sí se tuvo que votar, de forma nominal, para elegir a los miembros del resto de órganos.