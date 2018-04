Enrique Goñi dice que Caja Navarra "no ha desaparecido, se ha transformado" y afirma que "no ha habido excesos"

Publicado 13/04/2018 10:08:21 CET

El exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi ha afirmado que la entidad financiera "no ha desaparecido" sino que "se ha transformado" y ha asegurado que "no ha habido excesos, no ha habido excesos inmobiliarios, no ha habido excesos en prejubilaciones, y no ha habido excesos en expansiones".

Así lo ha afirmado Enrique Goñi al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación de Caja Navarra en el Parlamento de Navarra, que ha arrancado este viernes la fase de comparecencias. Goñi comunicó su voluntad de comparecer en la comisión para "poder contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados" y UPN tramitó la petición de aceptación de la solicitud de comparecencia registrada por el exdirector general de la entidad.

Enrique Goñi ha sostenido que Caja Navarra "no quebró". "Cabría decir que el sistema de cajas se ha disuelto, eso sería veraz. Caja Navarra se ha transformado, es la única realidad, otras cajas no se han transformado, se han liquidado, han quebrado, pero esta no", ha señalado.

Además, ha destacado que "no se ha perdido el dinero de los navarros, los navarros que invirtieron en acciones estamos ganando dinero y los navarros tienen mucho más que garantizados sus depósitos, ha habido plena continuidad".

Enrique Goñi ha afirmado, "como síntesis de que no ha habido excesos", que un informe del Banco de España dirigido a la Fiscalía señala que Caja Navarra tuvo "un mejor comportamiento" respecto al sector y "ello a la vista del peso de la financiación mayorista en su estructura de recursos, el peso de la morosidad, su grado de eficiencia operativa, la proporción de gastos de funcionamiento o el margen de explotación recurrente".

Así, Enrique Goñi ha señalado que Caja Navarra "no solamente no ha hecho excesos sino todo lo contrario". Además, ha destacado que los habitantes de Navarra "son los que más obra social reciben per capita" y, respecto al patrimonio que tenían las cajas españolas, la de Navarra está entre la séptima y la octava de una lista de 42.

Tras ello, Enrique Goñi se ha preguntado "en qué ha empeorado exactamente la transición" de Caja Navarra a Banca Cívica y posteriormente a CaixaBank.