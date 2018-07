Entidades sin ánimo de lucro pueden solicitar subvenciones municipales para actividades juveniles durante 2018

Publicado 28/07/2018 13:28:35 CET

PAMPLONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos o actividades juveniles durante el año 2018.

Las bases presentan novedades respecto al año pasado, como por ejemplo que solo pueden participar las asociaciones con domicilio fiscal en Pamplona. Las entidades interesadas en obtener más información o en consultar dudas pueden hacerlo en la asesoría jurídica de la Casa de la Juventud, en Zentro Espacio Colaborativo o en la Unidad de Juventud del Ayuntamiento.

El horario de la Casa de la Juventud, ubicada en la calle Sangüesa, 30, es en verano de 9 a 12 y de 17 a 22 horas, mientras que la asesoría jurídica abrirá del 2 al 30 de agosto los martes y jueves de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas. Se puede obtener más información en el teléfono 948233512. Zentro Espacio Colaborativo - Elkarlaneko Gunea atiende de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Está en el Palacio del Condestable, en la 2ª planta y su teléfono es 948420266. Asimismo, se puede contactar con la Unidad de Juventud municipal en el teléfono 948420562.

Las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Navarra número 133 de 11 de julio y pueden consultarse en www.pamplona.es, en el apartado de la sede electrónica en 'Licitaciones, concursos y convocatorias'. El objetivo de estas ayudas es consolidar la participación de las personas jóvenes en la vida social, potenciando su capacidad de organización y autonomía. No es necesario que las asociaciones estén inscritas en registros oficiales. Podrán optar a estas ayudas agrupaciones de personas físicas o jurídicas, o asociaciones y entidades que funcionen como tal.

La convocatoria establece dos modalidades. La A para proyectos de actividades o acciones con objetivos comunes y la B para actividades o conjunto de actividades puntuales cuya cuantía no supere los 2.000 euros. Cada entidad solicitante solo podrá presentar una solicitud en la modalidad A o B.

Se consideran actividades juveniles las destinadas a personas de 14-30 años y las llevadas a cabo por población joven cuando la media de las personas organizadoras esté entre 14 y 30 años. Los proyectos tendrán como objetivos fomentar la formación no reglada con actividades que no superen las 20 horas; promover actividades de ocio y recreativas; generar reflexión y actitudes de sensibilización entorno a valores como la solidaridad, la amistad o el compromiso y posibilitar experiencias positivas de movilidad juvenil en un entorno no superior a los 150 kilómetros de Pamplona.

Asimismo, la convocatoria persigue, por ejemplo, impulsar el voluntariado juvenil; el asociacionismo; la participación juvenil; la convivencia; la reflexión; la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres jóvenes; la interculturalidad y la convivencia; el desarrollo comunitario; la adquisición de hábitos de vida saludables; la práctica no reglada de actividad física o las actividades científicas e innovadoras. Quedan expresamente excluidas de la convocatoria, entre otras actividades, las que no sean abiertas a la ciudadanía en general o las fiestas, cabalgatas, carnavales y otras similares.

VALORACIÓN MÁXIMA DE 125 PUNTOS REPARTIDOS EN 9 CONCEPTOS

La puntuación máxima que se podrá obtener es de 125 puntos, que se otorgarán a la calidad del proyecto o de las actividades (hasta 25 puntos), a que estén dirigidos a población entre 14 y 30 años (hasta 20 puntos) y a que fomenten la activación juvenil (también hasta 20 puntos). Se concederán 10 puntos por favorecer la igualdad entre hombres y mujeres; incidir en el Desarrollo Comunitario y el trabajo en red entre diferentes entidades; generar alternativas de ocio; tener en cuenta a la población joven con mayores dificultades; favorecer la sostenibilidad del medio ambiental; y generar reflexión y actitudes de sensibilización. En la Modalidad A será necesario conseguir al menos 60 puntos para poder obtener subvención y en la Modalidad B al menos 40 puntos.

Pueden solicitar ayuda las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscrita en el registro correspondiente o agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin registrar.

Además, tendrán domicilio fiscal en Pamplona; estarán al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social; no dependerán económicamente o institucionalmente de entidades lucrativas; realizarán las actividades subvencionadas íntegramente en Pamplona; no tendrán suscrito un convenio de colaboración o un contrato con el Ayuntamiento de Pamplona ni dispondrán de subvenciones de otras áreas para el proyecto para el que se solicita subvención; y tendrán una estructura en funcionamiento que garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por último, todas las actividades deberán contar con seguro de responsabilidad civil.