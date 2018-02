La escuela infantil Hello Buztintxuri, seleccionada para un proyecto con Reino Unido, Suecia y Rumanía

Publicado 07/02/2018 11:19:51 CET

PAMPLONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escuela infantil Hello Buztintxuri de Pamplona ha sido seleccionada para participar en un proyecto de Erasmus Plus con escuelas de Reino Unido, Suecia y Rumanía.

Estos centros desarrollarán hasta junio de 2019 una serie de proyectos compartidos sobre pedagogía reggiana, un enfoque educativo que hace de los niños y sus múltiples relaciones los protagonistas de su propio aprendizaje. Este domingo, una delegación del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles viajará a Rumanía para participar en el primer encuentro, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

El proyecto se denomina 'Making the parts whole - developing observation and assessment observation transdisciplinary classrooms' y forman parte de él, junto a Hello Buztintxuri, cuatro escuelas infantiles de Reino Unido, tres de Suecia y una de Rumanía. Los nueve centros recibirán formación específica y herramientas informáticas para trabajar en el proyecto y desarrollar los trabajos.

'Making the parts 'whole'' trata de compartir prácticas cercanas a la pedagogía reggiana que se desarrollan en escuelas infantiles de diferentes países europeos. Esta pedagogía toma su nombre de Reggio Emilia, una ciudad italiana donde, al término de la segunda guerra mundial, un grupo de mujeres y hombres de la ciudad tomaron la decisión de construir y gestionar una escuela cooperativa para sus niños, con el deseo de cambiar y crear un mundo nuevo, más justo y libre. Esta iniciativa fue apoyada y guiada por Loris Malaguzzi (1920-1994) periodista y pedagogo italiano, que en los años siguientes impulsó la creación de escuelas infantiles municipales pública.

Esta filosofía considera que todos los niños y niñas tienen la capacidad, el potencial, la curiosidad y el interés por establecer relaciones e involucrarse en interacciones sociales, construyen sus aprendizajes desde sus particulares formas de ser, sentir y actuar, con diversos lenguajes y a partir de todo lo que el ambiente les brinda. Son por tanto generadores y portadores de cultura. El personal profesional es el encargado de crear un contexto educativo; es decir, un entorno óptimo para el aprendizaje. A partir de ahí, el alumnado lleva a cabo diversos descubrimientos originales.

Erasmus + es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Es un programa único que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a los sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.

Uno de los objetivos de Erasmus + es promover la aparición y la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje permanente, diseñado para apoyar las reformas de las políticas nacionales y la modernización de los sistemas educativos y de formación, en particular impulsando la cooperación política y un mejor uso de las herramientas de transparencia y reconocimiento de la UE y la difusión de las buenas prácticas.

Las escuelas infantiles que comparten proyecto con Hello Buztintxuri son: del Reino Unido, Madeley Nursery School (Telford), Woodlands Primary & Nursery Scholl (Telford), Phoenix Nursery School (Wolverhampton) y Asmore Park Nursery School (Wolverhampton); de Rumanía, Scoala Gimnaziala ELF (Cluj-Napoca); y de Suecia, Skarpnäcksfältets förskolor (Skarpnäck), Lange Erik (Estocolmo) y Södra Karrtorps Förskolor (Enskededalen).