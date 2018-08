Esparza (UPN) contesta a la ministra Maroto que el acuerdo sobre VW está "firmado" y le exige "voluntad política"

Publicado 02/08/2018 14:28:49 CET

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha respondido a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que el acuerdo alcanzado entre la formación regionalista y el anterior Gobierno del PP para rejuvenecer la plantilla de Volkswagen Navarra está "firmado" y ha defendido que "lo que hace falta es voluntad política para hacerlo realidad".

"Lo que no puede haber son excusas, no vamos a permitir que se cuestione este acuerdo y que se ponga ninguna excusa, ni ningún pero", ha afirmado Esparza, que ha esperado que el PSOE, "más allá de las declaraciones lamentables de la ministra, recapacite y esté a la altura de las circunstancias, piense en esta tierra y deje clara su voluntad política para hacerlo realidad".

Así se ha pronunciado el presidente regionalista después de que la ministra haya afirmado este jueves que el acuerdo sobre Volkswagen fue "extrapresupuestario" y se está estudiando su "encaje legal". "No disponemos ahora mismo de dinero porque no se recogió en los Presupuestos de 2018", ha afirmado Reyes Maroto.

En rueda de prensa, Esparza ha lamentado que la ministra "venga a Navarra y en lugar de decir que se compromete y que va a desarrollar este acuerdo de principio a fin, diga que el acuerdo es extrapresupuestario y verbal". Y frente a ello, ha asegurado que "desde luego este acuerdo no es verbal, es un acuerdo que está firmado, que está escrito y que lo firma el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy en aquel momento, y el presidente de UPN".

Además, ha querido dejar claro que "este es un acuerdo que responde a una solicitud que se plantea a UPN desde UGT y desde la propia empresa Volkswagen Navarra, un acuerdo firmado, escrito, que tiene el visto bueno, el 'ok' tanto de la empresa como de UGT".

El presidente regionalista ha puesto en valor que el acuerdo alcanzado "supone 800 prejubilaciones en Volkswagen; que 800 jóvenes menores de 30 años se incorporen en cinco años a trabajar; y consolidar una empresa fundamental en Navarra, rejuvenecerla".

Ha defendido, de este modo, que se trata de "un acuerdo que es fundamental para el desarrollo de esta tierra" y que "se consigue porque hay voluntad política para que sea posible, para desarrollarlo, voluntad política de UPN y del Gobierno anterior, porque el PP tenía la necesidad de contar con los dos votos de la formación regionalista para sacar los Presupuestos Generales del Estado".

Igualmente, ha resaltado que es un pacto que "se trabaja antes de ser firmado por técnicos de la empresa, por representantes de UGT en reuniones diversas en Madrid al más alto nivel con diferentes ministerios" y que ha sido "un acuerdo que fue aplaudido por UGT, CCOO y Volkswagen Navarra".

En opinión de Esparza, "en todo este contexto no puede venir la ministra a Pamplona y poner un pero, la ministra tiene que venir a Navarra y garantizar que ese acuerdo se va a llevar a efecto de principio a fin". "Pero para eso tiene que haber voluntad política, compromiso con Navarra y escuchar a los trabajadores y a la empresa", ha subrayado.

"HAY PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA AYUDAR A EMPRESAS"

Tras dar lectura al acuerdo que firmó con Mariano Rajoy, el líder de UPN ha cuestionado que la ministra diga que "fue un acuerdo extrapresupuestario y que no disponemos de dinero porque no se recogió en el Presupuesto de 2018" y ha precisado que "esos 80 millones de euros se establecen desde el año 2018 hasta el año 2022, en cinco anualidades porque ese rejuvenicimiento de la plantilla de 800 personas no se hace en un año, sino en cinco años, tal y como lo tiene diseñado la propia empresa".

Por lo tanto, ha agregado, "hay partidas presupuestarias que pueden ayudar a las empresas, no sólo a Volkswagen Navarra, en el Presupuesto del año 2018 y esto en cualquiera de los casos es un acuerdo político". "De acuerdo verbal nada, es un acuerdo que está firmado, con un texto escrito", ha incidido Esparza, que también ha cuestionado que la ministra diga que "esto nos obliga a actuar de otra manera al no existir presupuesto".

Frente a esta afirmación, Esparza ha argumentado que el acuerdo "obliga a que se actúe de forma profesional; obliga a los ministerios a que encuentren el camino; obliga a que se cumplan los objetivos y el desarrollo técnico y legal que tiene que tener en los diferentes ministerios para que esto sea posible; obliga a que se continúe el trabajo y las reuniones técnicas que ya se tuvieron en Madrid y puede ser que en algún caso obligue a cambiar normativa".

"Le obliga a hacer todo lo que estaba haciendo el Gobierno anterior del PP, eso es lo que tiene que hacer el Gobierno del PSOE para que este acuerdo sea una realidad y beneficie a 800 personas jóvenes que se van a incorporar de Volkswagen Navarra en los próximos cinco años", ha relatado.

En cuanto a las mayorías del Congreso a las que ha aludido la ministra Maroto, Esparza ha garantizado al Gobierno del PSOE que "desde luego tiene el apoyo de UPN para todo lo que sirva a hacer realidad este acuerdo, un apoyo incondicional". "Desde UPN estamos apostando por el empleo de la gente joven, queremos que en los próximos cinco años se incorporen 800 jóvenes menores de 30 años a Volkwswagen y, por eso, hemos defendido este acuerdo", ha concluido.