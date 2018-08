Firmado el convenio de la Construcción de Navarra para 14.000 trabajadores, con un incremento salarial del 2% en 2018

Publicado 27/07/2018 14:10:39 CET

ELA critica que el acuerdo "no aborda el mayor problema de un sector muy precarizado"

PAMPLONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones empresariales ACP y ANECOP y los sindicatos UGT y CCOO, con el 40,8% y el 27,2% de la representación, respectivamente, han firmado este viernes el convenio colectivo de la Construcción de Navarra para los años 2017 y 2018, así como un incremento salarial para este año del 2%. Este convenio colectivo regula las condiciones laborales de aproximadamente 14.000 trabajadores.

La subida de salarios para este año viene a sumarse a la pactada con anterioridad a la firma del convenio del 1,9% para 2017, lo que supone un aumento del 3,9% en el conjunto del periodo de vigencia, ha destacado el sindicato UGT en un comunicado.

En concreto, UGT-FICA ha considerado "muy importante" el pacto salarial que, según ha dicho, "permitió la recuperación de un 0,8% de poder adquisitivo el año pasado, a expensas de cómo evolucionen los precios este año, en un sector que ha padecido la crisis con toda su intensidad y que, pese a la mejoría de estos últimos años, todavía se encuentra saliendo del bache".

Ha remarcado, además, que "el texto del convenio recoge la cláusula de ultractividad indefinida, de forma que mantendrá su vigencia hasta que se firme un nuevo convenio colectivo".

Asimismo, las organizaciones firmantes se han comprometido a "abrir una negociación para modernizar el sector y apostar por un futuro digno, que debería concluir con la adopción de medidas concretas en 2019, que se plasmarían en el siguiente convenio colectivo".

Según ha señalado UGT, dentro de ese "esfuerzo modernizador, que cuenta con el aval del Gobierno de Navarra, está la apuesta por la formación profesional dual, para lo que se quiere contar con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción, con el doble objetivo de lograr la profesionalización del sector, que en este momento carece de trabajadores especializados en diversos oficios imprescindibles de cara al futuro, y garantizar la posibilidad de realizar prácticas profesionales en las empresas".

Finalmente, el sindicato ha criticado "la postura adoptada por ELA, que cuenta con el 27,2% de la representación, y que una vez más ha hecho dejación de su responsabilidad negociadora y se ha desentendido de los trabajadores de la Construcción, cuyo convenio colectivo no ha firmado nunca".

ELA: "EL ACUERDO NO ABORDA EL MAYOR PROBLEMA DEL SECTOR"

Por su parte, ELA ha señalado que no ha firmado el acuerdo alcanzado al entender que "no aborda el mayor problema de un sector muy precarizado". "El mayor problema del convenio es que, en la práctica, la mayoría de las empresas no lo aplica. El nuevo acuerdo no introduce ninguna cláusula para corregir esta situación y garantizar su aplicación", ha censurado.

Además, en un comunicado, ha considerado que el acuerdo "es especialmente vergonzoso en materia salarial puesto que UGT y CCOO apelan a la responsabilidad para renunciar a la revisión salarial de 2017 y 2018".

En su opinión, "la renuncia a la revisión salarial y, sobre todo, la forma de justificarla, supone una pérdida de posición ideológica por parte de UGT y CCOO, y más si tenemos en cuenta que se trata de un sector en el que se está creando empleo desde 2017".

"El acuerdo alcanzado en Navarra contrasta con el reciente convenio de la Construcción de Guipúzcoa, ámbito en el que ELA tiene mayoría absoluta, y donde se han acordado unas subidas salariales de IPC + 0,4% más 500 euros lineales para los años 2018, 2019, 2020 y 2021", ha señalado ELA.

Asimismo, ha cuestionado que "el convenio navarro firmado por UGT y CCOO neutraliza los elementos más regresivos de las últimas reformas laborales e incorpora medidas que facilitan su incumplimiento". Y ha lamentado "el contenido del acuerdo y más teniendo en cuenta que nos encontramos ante uno de los sectores más precarizados del mercado de trabajo, con jornadas interminables y situaciones de explotación".

Por último, ELA ha animado a los trabajadores del sector a "organizarse en sus centros de trabajo para conseguir convenios de empresa que dignifiquen sus condiciones laborales".